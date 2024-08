Experten beobachten die Ausbreitung von Mpox in Afrika und auch inzwischen über die Grenzen des Kontinents hinaus weiterhin mit Sorgen. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) benötigt dafür laut eigenen Schätzungen im kommenden halben Jahr 135 Millionen Dollar. Doch darin sind mögliche Kosten für Impfstoffe, einen möglichen fertigt Bavarian Nordic, noch gar nicht enthalten.Das Geld soll unter anderem in Diagnose-Tests und Forschung investiert werden. Außerdem sollten Maßnahmen finanziert werden, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...