Zürich, 27. August 2024 EBG Investment Solutions AG geht strategische Kooperation mit GLS Investment Management GmbH ein EBG Investment Solutions AG («EBG»), die auf Impact-Anlagen für institutionelle Anleger spezialisierte Zürcher Privatmarkt-Boutique, wurde soeben von der FINMA (Eidgenössische Finanzmarktaufsicht) als Verwalterin von Kollektivvermögen zugelassen und ernennt mit Duarte da Silva einen zusätzlichen Managing Partner.

Damit schlägt EBG ein weiteres Kapitel in der Firmengeschichte auf und bietet institutionellen und professionellen Investoren neben umfassenden Beratungs- auch global diversifizierte Asset und Portfolio Management-Lösungen an.

In diesem Kontext ist zudem eine strategische Zusammenarbeit mit GLS Investment Management GmbH («GLS Investments») entstanden. Strategische Kooperation mit GLS Investments EBG gibt eine neue strategische Kooperation mit GLS Investments bekannt, in deren Rahmen die beiden Häuser umfassende Anlagelösungen für institutionelle und professionelle Anleger auf Basis des Planetary Health-Ansatzes anbieten und betreuen. Sie vereinen die marktführende Expertise in Nachhaltigkeit und Wirkung von GLS mit der jahrzehntelangen Privatmarkterfahrung von EBG im institutionellen Impact-Investing auf globaler Ebene.

Vorsorgeeinrichtungen, Corporates, Versicherungen, Kirchen, Family Offices und Stiftungen erhalten dadurch die Möglichkeit, gezielt in diversifizierte Eigenkapitalanlagen im attraktiven internationalen KMU-Segment zu investieren, bei denen Nachhaltigkeit ein zentraler Faktor von Wachstum, marktgerechter Rendite, Resilienz und hohem Impact ist.

Karsten Kührlings, Geschäftsführer von GLS Investments: «Wir freuen uns sehr über die Partnerschaft mit EBG. Sie steht für die Bündelung besonderer Kompetenzen, langjähriger Expertise und ambitionierter Ziele. Durch diese Zusammenarbeit sind wir gemeinsam in der Lage, besonders hochwertige und innovative Impact Investing-Angebote zu offerieren. Unsere institutionellen Kunden profitieren dabei unmittelbar vom über viele Jahre aufgebauten globalen Netzwerk und Zugang von EBG zu hochspezialisierten und erfolgreichen Impact Investing-Boutiquen».

Dazu wird das EBG-Team mit Duarte da Silva als weiterem Managing Partner verstärkt. Er bringt über 20 Jahre internationale Private Equity-Erfahrung in Asien, Europa, Afrika und den USA sowie einen starken Fokus auf Nachhaltigkeit und Impact mit. Während der vergangenen acht Jahre war er als Managing Director bei Asia Climate Partners tätig, mit US$ 500 Mio. einer der größten Growth Equity-Klimafonds in Asien. Davor hat er für die Asian Development Bank den Bereich Cleantech mit aufgebaut und war für die Environmental Business Group der Credit Suisse tätig - der Vorgängerin von EBG, die er 2008 mitgründete. Wandel zur Nachhaltigkeit beschleunigt sich Die Welt befindet sich in einem grundlegenden und breiten Wandel zu einer Wirtschaftsweise innerhalb planetarer Belastungsgrenzen, der trotz Widerständen unvermeidlich ist und sich weiter verstärken wird. Auch der WEF Global Risk Report 2024 bestätigt dies zum wiederholten Male unmissverständlich. Unternehmen, die diese Herausforderungen als Chance sehen und sie wirtschaftlich erfolgreich umsetzen, tragen maßgeblich zum Gelingen der Transformation bei und profitieren selbst davon. Substanzielles Potenzial bieten unter anderem Klima-, Energie- und Mobilitätswende, nachhaltige Bauten und Infrastruktur, Kreislaufwirtschaft, regenerative Landwirtschaft und Proteinwende, Erhalt und Förderung der Biodiversität, Bildung und Gesundheit sowie erschwingliche und qualitativ hochwertige essenzielle Dienstleistungen und Produkte für die weniger privilegierten Schichten der Bevölkerung. Die unter anderem von der KLUG Deutschen Allianz Klimawandel und Gesundheit e.V. eingebrachte Planetary HealthPerspektive ist ein wertvolles Instrument, um die relevanten Transformationspfade zu identifizieren und den damit einhergehenden doppelten Nutzen für Unternehmen und Menschen zu beschreiben. Um hier eine differenzierte und solide Position aufzubauen, eignen sich erprobte Privatmarktstrategien für institutionelle Anleger am besten.



