Am vergangenen Freitag bestätigte der Fed-Vorsitzende Jerome Powell, worauf die Märkte lange gewartet haben: den Beginn der geldpolitischen Lockerung. Mit seinen dovishen Aussagen in Jackson Hole signalisierte Powell eine Senkung der Zinsen im September. Viele Vermögenswerte wie Aktien, Gold und Kryptowährungen legten daraufhin zu. Doch die Zinswende kann auch negative Auswirkungen haben. Denn Unternehmen in ...

Den vollständigen Artikel lesen ...