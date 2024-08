Nach der Verhaftung von Pawel Durow hat die französische Staatsanwaltschaft nun die Vorwürfe gegen den Telegram-Gründer konkretisiert. Zugleich hat sich auch Staatschef Emmanuel Macron zu Wort gemeldet. Der Gründer des Messengerdienstes Telegram, Pawel Durow, ist nach seiner Festnahme in Frankreich weiter in Polizeigewahrsam. Diese wurde am Wochenende verlängert und kann noch bis Mittwoch andauern, wie die Staatsanwaltschaft am Montag mitteilte. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...