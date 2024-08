GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich / Schlagwort(e): Sonstiges

Medienmitteilung Am 31. August treffen sich die Zürcher Jugendfeuerwehren zum alljährlichen Wettkampf, der 2024 im Stadtpark in Uster stattfindet. Das Besondere daran? Die Jugendfeuerwehr Kanton Zürich feiert dieses Jahr das 30-jährige Bestehen. Die Feuerwehr Uster und die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich laden ein zum Mitfiebern und Mitfeiern. Im Verlauf des Wettkampfs stellen junge Feuerwehrtalente auf einem kniffligen Parcours ihr Können als Gruppe unter Beweis. Gefordert sind Feuerwehr- und Personenrettungs-Know-how, Kommunikation, Geschick und Schnelligkeit. Zwei deutsche Gastmannschaften mischen dieses Jahr ebenfalls mit. Vorbeikommen, mitfiebern und die Jugendlichen anfeuern! Informationen zu diesem actiongeladenen Tag stehen unter https://jfw2024.ch/ bereit. Regierungsrat und Sicherheitsdirektor Mario Fehr lobt die jungen Feuerwehrleute: «Ich bin stolz auf alle Jugendlichen, die sich für die Jugendfeuerwehr entscheiden. Sie sind die Zukunft der Zürcher Feuerwehren und ebenso des Milizfeuerwehrsystems. Herzlichen Dank!» Sascha Zollinger, OK-Präsident, ergänzt: «Die zahlreichen Helferinnen und Helfer haben ganze Arbeit geleistet, um einen sicheren Wettkampf und gebührende Jubiläumsfeierlichkeiten zu bieten. Wir freuen uns auf den Wettkampftag und auf viele Zuschauerinnen und Zuschauer.» Eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung

Die Jugendfeuerwehr existiert im Kanton Zürich bereits seit 30 Jahren. Sie bietet Jugendlichen zwischen 14 und 18 Jahren einen spannenden Einstieg in den Feuerwehralltag. Jährlich entscheiden sich im Kanton Zürich bis zu 80 Jugendliche für den Beitritt zur Jugendfeuerwehr. Während der Ausbildung lernen sie, Verantwortung zu übernehmen und sie erleben ausgeprägten Teamgeist. Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr Kanton Zürich rund 370 Mitglieder. Die Jugendlichen durchlaufen in den Ortsfeuerwehren sowie bei der GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich Trainingsprogramme, die identisch sind mit denjenigen für Angehörige der Feuerwehr. Nach Erreichen des 18. Lebensjahrs können die jungen Feuerwehrtalente direkt in den Milizfeuerwehrdienst übertreten. Die GVZ als Aufsichtsorgan über die Zürcher Feuerwehren engagiert sich nicht nur finanziell für die Jugendfeuerwehr, sondern auch in der Ausbildung. Unter anderem stellt die GVZ Ausbildungsmaterial zur Verfügung und kommt für die Schutzkleidung auf, damit die jungen Feuerwehrleute ihre Ausbildung sicher und gut geschützt absolvieren können.

Die GVZ Gebäudeversicherung Kanton Zürich versichert die Gebäude im Kanton Zürich gegen Feuer- und Elementarschäden und engagiert sich zum Schutz von Personen und Sachwerten in der Prävention. Im gesetzlichen Auftrag erfüllt sie in enger Zusammenarbeit mit den Gemeinden den Brandschutz und das Feuerwehrwesen. Die GVZ ist ein selbstständiges öffentliches Unternehmen und beschäftigt rund 140 hauptberufliche und 250 nebenberufliche Mitarbeitende.

