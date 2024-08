Neues Vorsorgekonzept für perfekten PKV-Schutz in allen Phasen des Berufswegs von Ärzten und Zahnärzten. Vom Studium bis zur Niederlassung - immer mit einem Höchstmaß an Flexibilität. Konzipiert für die Beratung von Medizinern mit Weitblick. Perfekter PKV-Schutz in allen Phasen des Berufswegs von MedizinernEtwa 125.000 Studierende der Human- und Zahnmedizin sind an den deutschen Universitäten eingeschrieben. Sie treten in die Fußstapfen von einer halben Million Ärzten, die sich in Krankenhäusern ...

Den vollständigen Artikel lesen ...