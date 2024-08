Griffen (ots) -Das österreichische Unternehmen GLOCK Ecotech erweitert sein Produktangebot um die hochwertige und zuverlässige Outdoor-Batteriespeicherlösung "GLOCK BESS". Der Industriespeicher in robuster und sicherer Containerbauweise sorgt dafür, überschüssigen Strom in Schwachlastzeiten zu speichern und in Spitzlastzeiten zur Verfügung zu stellen. Dies macht Unternehmen weitgehend unabhängig von externer Stromversorgung und erhöht somit ihren Autarkiegrad.Die Entwicklung und Produktion des GLOCK BESS erfolgt durch die GLOCK Ecotech in Österreich. Der stets hohe Qualitätsanspruch des Unternehmens spiegelt sich auch in der Umsetzung der Batteriespeicherlösung wider.Mit flexiblen Optionen für Speicherkapazität und Außendesign kann der Batteriespeicher sowohl an den benötigten Strombedarf als auch optisch an den Betriebsstandort angepasst werden. Die Anlagen können z.B. in Wohnsiedlungen, Hotelanlagen oder in Industriebetrieben in Kombination mit den biomassebasierten Strom-Wärmekraftwerken der GLOCK Ecotech sowie mit jeder anderen Stromquelle eingesetzt werden.Das solide Design zeichnet sich durch eine hohe Brandschutzklasse (REI 120), einen entsprechenden Korrosions-, Staub- und Spritzwasserschutz sowie eine gesicherte Klimatisierung aus. Zusätzlich ermöglicht ein Echtzeit Fernüberwachungs- und Steuerungssystem eine kontinuierliche Kontrolle der Speicherprozesse sowie eine hohe Ausfallsicherheit. Der schlüsselfertige Batteriespeicher kann über einen einfachen 3-Phasen-400V-Anschluss (DC-AC Lösung) in Betrieb genommen werden. Die Größenklassen von 10, 20 und 40 Fuß weisen Nettokapazitäten von 462 kWh (Small), 1.078kWh (Medium) und 2.079 kWh (Large) auf. Um individuelle Nutzerbedürfnisse zu erfüllen, können die Anlagen parallel betrieben und beliebig erweitert werden.Über die GLOCK Ecotech GmbHDie GLOCK Ecotech wurde im Jahr 2010 gegründet. Am Standort in Griffen/Österreich werden innovative, effiziente und nachhaltige Lösungen zur dezentralen Energieversorgung produziert. Bei den Entwicklungen setzt man unter anderem auf die wertvolle, regional verfügbare Ressource Biomasse und leistet damit einen wichtigen Beitrag zum Klimaschutz und zur Netzsicherheit. Die zuverlässigen Strom-Wärmekraftwerke und hochwertigen Batteriespeicher kommen vor allem in den unterschiedlichen Bereichen von Industrie, Gewerbe, Tourismus, Landwirtschaft und in Energiegemeinschaften zum Einsatz. www.glock-ecotech.comFotonachweis: Produktabbildung GLOCK BESS IndustrialNutzungshinweis: Die Fotos sind nur im inhaltlichen Zusammenhang mit dieser Mitteilung und Nennung des Fotocredits zu verwenden.Bildrechte: GLOCK Ecotech GmbHPressekontakt:office@glockpress.atOriginal-Content von: GLOCK Ecotech GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/165031/5851487