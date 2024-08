Berlin (ots) -Einkaufen rund um die Uhr, bequeme Lieferung und obendrein ein Rückgaberecht - Online-Shopping ist bei vielen Menschen populär. Doch nicht jeder Anbieter im Internet ist eine Empfehlung wert. Eine große Verbraucherbefragung des Deutschen Instituts für Service-Qualität und des Nachrichtensenders ntv deckt auf, welche Online-Shops top sind: Gut 77.000 Kundenmeinungen entschieden über die besten Unternehmen in 98 Kategorien. Der Award "Deutschlands Beste Online-Shops 2024" wird heute in der Bertelsmann-Repräsentanz in Berlin verliehen (Sendehinweis: ntv Startup Magazin, Samstag, 31.08.2024, 10:30 Uhr)."Eine hohe Kundenzufriedenheit mit den Online-Shops zeigt sich vor allem in den Bereichen Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Internetauftritt beziehungsweise App. Vergleichsweise kritisch sind die Verbraucherinnen und Verbraucher dagegen beim Preis-Leistungs-Verhältnis - fast jeder vierte Befragte zeigte sich hiermit nicht zufrieden. Die E-Commerce-Anbieter schneiden aber insgesamt mit guten bis sehr guten Resultaten ab", bilanziert Markus Hamer, Geschäftsführer des Deutschen Instituts für Service-Qualität. Zu den Preisträgern zählen auch in diesem Jahr sowohl E-Commerce-Größen als auch Spezialisten, etwa Amazon, Baslerbeauty, Flaconi.de, Hellweg.de, Höffner, Reifen.com, Samsung, Tchibo.de oder Zalando.Catja Stammen, Redaktionsleiterin ntv-Wirtschaftsmagazine: "Dem Award für die aus Kundensicht besten Online-Shops kommt eine hohe Aussagekraft zu, denn das Abstimmungsverhalten basiert auf persönlichen Erfahrungen. Niemand kann besser beurteilen, wie gut und empfehlenswert ein Online-Shop ist, als die Verbraucherinnen und Verbraucher selbst."Im Rahmen der bevölkerungsrepräsentativ angelegten Verbraucherbefragung über ein Online-Panel wurde die Kundenzufriedenheit mit Online-Shops in den Bereichen Preis-Leistungs-Verhältnis, Angebot, Kundenservice, Internetauftritt/App, Bestell- und Zahlungsbedingungen sowie Versand und Rücksendung erhoben. Berücksichtigt wurden dabei vielzählige Einzelaspekte, etwa Produktqualität und Angebotsvielfalt, Beratungskompetenz am Telefon, per E-Mail und Chat, Zahlungsoptionen und Liefermöglichkeiten, Versandkosten und -schnelligkeit sowie Retouren-Abwicklung. Zudem floss die Weiterempfehlungsbereitschaft der Kundinnen und Kunden in das Gesamtergebnis ein. Bewertet wurden insgesamt 944 Unternehmen; in die Einzelauswertung gelangten 867 Online-Shops mit je mindestens 80 Stimmen. Es gingen insgesamt 77.255 Kundenmeinungen ein.PREISTRÄGER "DEUTSCHLANDS BESTE ONLINE-SHOPS 2024"(alphabetische Sortierung)GeneralistenGeneralisten (mit Filialnetz): Kaufland.de, Lidl.de, Tchibo.deGeneralisten (ohne Filialnetz): Amazon, HSE, Otto.deHaus & GartenBadausstattung: Baddepot.de, Emero, Megabad.comBauen & Heimwerken (mit Filialnetz): Bauhaus.info, Hellweg.de, Hornbach.deBauen & Heimwerken (ohne Filialnetz): Gotools.de, Toolineo, Werkzeugstore24Bilderrahmen: Allesrahmen.de, Bilderrahmenwerk.de, Photolini.deDachbleche: Dachbleche24.de, Mein-Dach24Fenster- und Türdichtungen: Einfach-Dichtungen.de, Fensterdichtungen.orgFliesen: Fliesenprofi.de, Fliesenrabatte.de, Keramics.comGartenhäuser: Gartenhaus-GmbH.de, Mygartenhaus24, Steda.deGartenmöbel: Gartenmöbel Company, Gartenmoebel.de, Gartenundmoebel.deGartenzäune: Eleo Express, Gartenzaun24, Zaun24.deGeländer: Hörr, Huero, Metallbau-Onlineshop.deGlasprodukte nach Maß: Glas Star, Glasprofi24, MySpiegel.deHaushalt & Reinigung: Leifheit, Mediashop.tv, WenkoInsektenschutzgitter: Gewebe-Profi.de, Insektenschutz24, InsettoKunstdrucke: Kunstkopie.de, Posterlounge.de, Wall-art.deMetallteile & Zuschnitte: Kirchberger Metallbau - Onlineshop, Metallstore24.de, Versandmetall.deÖkologische Baustoffe: Naturanum, Oekologische-Baustoffe.de, Oekoplus.comParkett & Holzböden: Floor24, Laminatdepot.de, Parkettrabatte.dePflanzen: Ahrens + Sieberz, Baumschule Horstmann, Gaissmayer.dePolstermöbel (ohne Filialnetz): Furnster.de, Sofa.de, Sofacompany.comPoolbedarf: Pool-Chlor-Shop, Poolmegastore, PoolsanaSchlafzimmermöbel, Betten & Matratzen: Betten-abc.de, Bettwaren-Shop.de, DeinBett.deSonnensegel & Markisen: Empasa.de, Sonnenmax, Sonnensegel-Pina.deTapeten: Tapete-Living.de, Tapeten No1, Tapetenstudio.deWand & Boden: Bricoflor.de, Planeo, Teppichscheune.deWohnen Generalisten (mit Filialnetz): Höffner, Möbel Kraft, Poco EinrichtungsmärkteWohnen Generalisten (ohne Filialnetz): Pharao24.de, Westwing.de, Wohnen.deTechnikBalkonkraftwerke: Alpha Solar, Bau-tech Solarenergie, Greenakku.deCar-Hifi: ARS24, Carhifi-store-buende.de, Kenwood.deDruckerzubehör: Druckerpatronen24.de, Fairtoner.de, Toner-dumping.deElektronik (mit Filialnetz): Mediamarkt.de, Medimax.de, Saturn.deElektronik (ohne Filialnetz): Conrad.de, Reichelt Elektronik, VoelknerElektronikhersteller: Acer, LG, SamsungGames (PC & Konsole): Computeruniverse, Game World, Ubisoft StoreHaustechnik & Heizung: Gpool24.com, Heima24, RaleoHydraulik-Zubehör: Hytec-Hydraulik, Landefeld, Shop.Hansa-flexKameras: AC Foto, Foto Erhardt, TeltecKfz-Zubehör: ATP-Autoteile.de, Autodoc, Reifen.comPC-Software: It-Nerd24.de, Mysoftware.de, Softwarebilliger.dePräsentationstechnik, Hifi & Heimkino: Grobi.tv, Hifi-Regler, VisunextSicherheitstechnik: Gräfe24, Sicher24, Wagner-Sicherheit.deSmart Home: Lupus-Electronics, Somfy, Telekom Magenta Smart HomeWallboxen: Elli.eco, Mobilityhouse.com, Wallbox.comMode & AccessoiresBeauty: Asambeauty.com, Beautywelt.de, Flaconi.deFashion (mit Filialnetz): Bonprix.de, H&M Online-Shop, Marc O'Polo Online-ShopFashion (ohne Filialnetz): About You, Alba Moda, ZalandoHaarpflege: Baslerbeauty, Hagel-Shop.de, Hair-Shop.comHut-Mode: Hut.de, Hutbreiter.de, Hut-StylerKoffer & Taschen: Koffer.de, Koffer-to-go.de, Lieblingstasche.deLeder-Mode: Leder Fischer, Lederjacken24Schuhe: Deichmann.com, Schuhplus, Snipes.comT-Shirt-Druck: Shirtinator, Shirttuning, Teamshirts.deUhren: Botta-Design.de, Sternglas.de, Swatch.comKochen & GenießenAlkoholfreie Weine & Spirituosen: Nüchtern.Berlin, The Mindful Drinking ClubBarbecue & Grill: Grillfuerst.de, Rösle, Weber.comBiershops: Beyond Beer, Bierlinie, Bierselect.deE-Zigaretten: Besserdampfen.de, Dampfdorado, Riccardo-Zigarette.deKaffee & Espresso: Dinzler.de, Kaffee24, Roast MarketMüsli & Porridge: 3 Bears, Bauck Mühle (ehemals Bauckhof), Muesli-Muehle.deOnline-Supermärkte: Amazon Fresh, Knuspr, Supermarkt24hPod-Systeme: Blu (myblu), Dreamlike-vapestore.de (Dampfshop24.com), VuseSnackboxen: Mr. FoodisSpirituosen: Conalco, Myspirits.eu, Weisshaus.deTabakwaren: Online-Tabak-Shop, Tabak Börse24, Tabak BruckerTee & Zubehör: Bünting Tee, Teegschwendner.de, TeekanneTiefkühlkost: Bofrost.de, Every, Frosta.deWein: Hawesko, Jacques.de, Vinos.deBerufArbeitsschutz-Produkte: Burgia.de, Engelbert-Strauss.de, Mascot WebshopBerufsbekleidung: Berufskleidung24.de, BP-online.com, Online-Shop LochmannBürobedarf: Böttcher AG, Otto Office, Schäfer ShopFreizeitBabygeschenke (personalisiert): Engel oder Bengel, Little Stars, SchnullireichCampingzubehör: Camping Wagner, Camping-Kaufhaus.com, OutawayDJ-Equipment: Deejayladen.de, Elevator, Rockshop.deGeschenkefinder: Geschenke-online.de, Personello, Proidee.deHochzeitsbedarf: Cotton Bird, My Bridal Shower, WeddingtreeMünzen & Edelmetalle: Degussa-Goldhandel.de, MP-Edelmetalle.de, Proaurum.deNähmaschinen: Naehmaschinen-Welt.de, Nähwelt Schweizer Online-Shop, Nähwelt-Flach.deOnline-Postkarten: MyPostcard, Power Ecard, Urlaubsgruss.comSammelkarten & Zubehör: Keepseven, Lotticards, Trader-online.deSchreibwaren-Hersteller: Edding, Lamy, StabiloSpielwaren: Kosmos.de, Puzzle.de, Ravensburger.deStoffe & Nähbedarf: Selfmade.com (Stoff & Stil), Stoffe.de, Stoffkontor.euTickets: Eventim, Myticket.de, TicketmasterSport & HobbyE-Bike (Spezialisten): Elektrofahrrad24.de, Leon Cycle, Rebike.comFahrräder & Fahrradzubehör: Bobshop.com, Fahrrad-XXL.de, Zweirad-Stadler.deGolf: Golf24.com (ehemals Golf-Shop.de), Golf24.de, Golfundguenstig.deHundebedarf: Alsa-Hundewelt.de, Hundeland, Schecker.deJagd: Askari Jagd-Shop (Jagd.de), Frankonia.de, Grube.deKünstler- und Bastelbedarf: Boesner.com, Buttinette, Vbs-Hobby.comLaufsport: Bunert.de, Running Warehouse, Shop4runners.comMotorrad-Zubehör: Akf-shop.de, Louis.de, Polo-Motorrad.comSkate-Shops: Planet Sports, Skatepro.de, TitusSportgeräte: Cardiofitness.de, Fitshop.de (ehemals Sport-Tiedje.de), Hammer.deSUP-Boards: Capital Sports, Stand-up-and-paddle.de, SUP 