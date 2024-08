Nach den Aussagen von Fed-Chef Jerome Powell beim Notenbankertreffen in Jackson Hole am vergangenen Freitag gilt eine erste Zinssenkung der US-Notenbank im September als sicher. Das kam an den Märkten gut an. Der Bitcoin hat am Freitag die Marke von 65.000 Dollar angelaufen und auch bei den Spot-ETFs zieht die Nachfrage wieder an.Nach Daten der Analysefirma SoSoValue haben die elf Bitcoin-Spot-ETFs in den USA am Freitag Netto-Zuflüsse von insgesamt 252 Millionen Dollar verzeichnet - das größte Plus ...

