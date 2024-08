Fondsanteil geschenkt!: Smartbroker+: Neuer Hausbroker von boerse.de mit Willkommensgeschenk

Anzeige / Werbung boerse.de hat in Kooperation mit Smartbroker+ ein neues Angebot für Anleger auf den Markt gebracht. Smartbroker+, der neue Hausbroker von boerse.de, ermöglicht es ab sofort, ein kostenloses Wertpapierdepot zu eröffnen. Neukunden profitieren zudem von einem speziellen Willkommensangebot: Sie erhalten Anteile des boerse.de-Technologiefonds (TMG4TA) im Wert von 30 Euro, die nach der Depoteröffnung ins Depot gebucht werden. Hier Konto eröffnen und gratis Fondsanteil sichern! Gebührenfreie Depotführung und günstige Handelskonditionen Ein zentraler Vorteil von Smartbroker+ ist die gebührenfreie Depotführung, was besonders für kostenbewusste Anleger interessant ist. Sämtliche boerse.de-Fonds können ab einem Ordervolumen von 500 Euro kostenlos über gettex erworben werden (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Auch Sparpläne auf boerse.de-Fonds sind kostenlos, wobei ebenfalls marktübliche Spreads, Zuwendungen und Produktkosten anfallen. Für den Handel mit BCDI-Zertifikaten gibt es besondere Konditionen: Bei einem Ordervolumen ab 500 Euro im Direkthandel mit Vontobel oder UBS sind die Transaktionen kostenfrei (zzgl. marktüblicher Spreads, Zuwendungen und Produktkosten). Liegt das Ordervolumen darunter, werden 4 Euro pro Transaktion berechnet. Für Anleger, die am Goldkurs teilhaben möchten, bietet börse.de ihren Gold-ETC an. Hier besteht sogar die Möglichkeit, sich physischen Gold bei Ausübung ausliefern zu lassen. Umfangreiche Handelsmöglichkeiten Smartbroker+ bietet Zugang zu einer breiten Palette von Wertpapieren, darunter Aktien, Anleihen, ETFs, Fonds und Derivate wie Optionsscheine und Hebelprodukte. Auch der Handel mit Kryptowährungen ist möglich. Viele dieser Produkte können ab 0 Euro Ordergebühren gehandelt werden, was den Broker besonders für aktive Trader attraktiv macht. Erfahren Sie hier mehr über die börse.de Kooperation. Der boerse.de-Technologiefonds im Fokus Ein besonderes Highlight ist der boerse.de-Technologiefonds, dessen Anteile Neukunden als Willkommensgeschenk erhalten. Der Fonds investiert gezielt in Technologieunternehmen und bietet Anlegern die Möglichkeit, an den Entwicklungen dieses wachstumsstarken Sektors teilzuhaben. Der boerse.de-Technologiefonds ist ein zentrales Produkt im Angebot von boerse.de und wird durch die Partnerschaft mit Smartbroker+ besonders hervorgehoben. Weitere Informationen über die boerse.de Produktpalette finden sie hier Fazit Die Zusammenarbeit zwischen boerse.de und Smartbroker+ bietet Anlegern eine Kombination aus günstigen Konditionen und einem breiten Produktangebot. Die gebührenfreie Depotführung und die Möglichkeit, ohne zusätzliche Orderkosten in boerse.de-Fonds zu investieren, machen Smartbroker+ in Verbindung mit boerse.de zu einer attraktiven Option für verschiedene Anlegertypen. Enthaltene Werte: LU1480526547,LU2115466117,LU2479335817,LU2607735854

Disclaimer:

Die hier angebotenen Beiträge dienen ausschließlich der Information und stellen keine Kauf- bzw. Verkaufsempfehlungen dar. Sie sind weder explizit noch implizit als Zusicherung einer bestimmten Kursentwicklung der genannten Finanzinstrumente oder als Handlungsaufforderung zu verstehen. Der Erwerb von Wertpapieren birgt Risiken, die zum Totalverlust des eingesetzten Kapitals führen können. Die Informationen ersetzen keine, auf die individuellen Bedürfnisse ausgerichtete, fachkundige Anlageberatung. Eine Haftung oder Garantie für die Aktualität, Richtigkeit, Angemessenheit und Vollständigkeit der zur Verfügung gestellten Informationen sowie für Vermögensschäden wird weder ausdrücklich noch stillschweigend übernommen. ABC New Media hat auf die veröffentlichten Inhalte keinerlei Einfluss und vor Veröffentlichung der Beiträge keine Kenntnis über Inhalt und Gegenstand dieser. Die Veröffentlichung der namentlich gekennzeichneten Beiträge erfolgt eigenverantwortlich durch Autoren wie z.B. Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen. Infolgedessen können die Inhalte der Beiträge auch nicht von Anlageinteressen von ABC New Media und / oder seinen Mitarbeitern oder Organen bestimmt sein. Die Gastkommentatoren, Nachrichtenagenturen, Unternehmen gehören nicht der Redaktion von ABC New Media an. Ihre Meinungen spiegeln nicht notwendigerweise die Meinungen und Auffassungen von ABC New Media und deren Mitarbeiter wider. ( Ausführlicher Disclaimer )