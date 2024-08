Frankfurt (www.anleihencheck.de) - Die Zinssenkungserwartungen in den USA und in der Eurozone sind präsent und wurden zumindest in Deutschland und der Eurozone zuletzt mit Datenveröffentlichungen nicht in Frage gestellt, so die Analysten der Helaba.Erst gestern habe die erneute Eintrübung des ifo Geschäftsklimas Deutschland gezeigt, dass der wirtschaftlichen Entwicklung eine klar positive Perspektive fehle. Die Detailzahlen zum deutschen BIP würden dies wohl untermauern. Mit einer Revision des mit -0,1% gg. VQ. gemeldeten Wachstums sei dabei nicht zu rechnen und so würden die Marktteilnehmer wohl weiterhin mit an 100% grenzenden Wahrscheinlichkeit auf eine Reduzierung der EZB-Leitzinsen im September um 25 Basispunkte setzen. ...

