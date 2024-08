Dortmund (ots) -Ab sofort können Vermittler die Continentale auch hören: Am 27. August gibt es die erste Folge des neuen kulinarischen Versicherungspodcasts "Continentale à la Carte". Der Podcast bietet einen informativen und unterhaltsamen Mix aus aktuellen Branchen- und Trendthemen - gewürzt mit originellen Inhalten rund ums Essen. Dazu lädt Kristina Benz jeden Monat einen Experten der Continentale, Branchenprofis oder bekannte Persönlichkeiten ein. Abrufbar sind die monatlichen Episoden auf den gängigen Podcast-Plattformen. In der ersten Folge spricht Moderatorin Kristina Benz mit ihrer Kollegin Wibke Becker, Leiterin des Vertriebsweges Makler, über Currywurst und die Zukunft des Vertriebes sowie des Vermittlerberufes.Spannende Einblicke hinter die KulissenZiel ist es, vor allem Vermittlern spannende Einblicke hinter die Kulissen der Continentale zu geben. "Mit dem neuen Format wollen wir praktisches Hintergrundwissen für einen erfolgreichen Vertrieb vermitteln. Und wir möchten die Menschen, die in unserem Unternehmen arbeiten, mit ihren Themen nach vorne holen", sagt Kristina Benz. Die Leiterin des Vertriebsmarketings bei der Continentale ist Gastgeberin beim kulinarischen Versicherungspodcast. "Continentale à la Carte" wendet sich aber auch an alle anderen, die mit dem Versicherer verbunden sind oder das Unternehmen kennenlernen möchten. "Nach unserem Motto 'à la carte' ist für jeden etwas dabei", so die 34-Jährige.Ab jetzt auf den gängigen Podcast-Plattformen abrufbarNach der ersten Folge im August folgen neue Episoden zukünftig jeden letzten Dienstag im Monat. Geplant sind kurzweilige Episoden mit einer Länge von maximal 20 Minuten. Im September geht es um die Digitalisierung im Versicherungsvertrieb. Kristina Benz wird hierfür Markus Hutter begrüßen, Spezialist für Technik und Prozesse in der Lebensversicherung bei der Continentale.Abrufbar sind sie auf den gängigen Podcast-Plattformen wie Spotify, Google und Deezer. Außerdem stehen sie im Internet unter makler.continentale.de/podcast zum Download bereit.Continentale Versicherung - Vertrauen, das bleibtDie Continentale gehört zu den großen deutschen Versicherern. Ihre Überzeugung: Tradition und Innovation schließen sich nicht gegenseitig aus. Über die Continentale Krankenversicherung a.G., die Continentale Lebensversicherung AG und die Continentale Sachversicherung AG bietet sie privaten und gewerblichen Kunden modernen Versicherungsschutz aus einer Hand. Ob Vorsorge für den Krankheitsfall, den Verlust der Arbeitskraft, ein finanzielles Polster im Alter oder Versicherungen für Haus, Auto und Betrieb.Als Teil des Continentale Versicherungsverbundes ist ihr Handeln geprägt vom Gedanken des Versicherungsvereins auf Gegenseitigkeit. Im Mittelpunkt stehen die Bedürfnisse der Kunden, Vertriebspartner und Mitarbeiter. Oberster Grundsatz der Unternehmen ist es, seriös, vorausschauend und partnerschaftlich zu agieren. Das Ergebnis sind aufrichtige, oftmals lebenslange Partnerschaften auf Augenhöhe. So steht die Continentale für Sicherheit, Stabilität und langfristiges, nachhaltiges Denken. Für Vertrauen, das bleibt.Pressekontakt:Roya Omid-FardLeiterin Markenkommunikation und PresseTel.: 0231/919-1208presse@continentale.dewww.continentale.deOriginal-Content von: Continentale Versicherung, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/12076/5851521