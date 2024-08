EQS-News: H2 Core AG / Schlagwort(e): Hauptversammlung

H2 Core AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu



27.08.2024 / 10:04 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





H2 Core AG: Hauptversammlung stimmt allen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit zu Heide, 27. August 2024 - Auf der ordentlichen Hauptversammlung der H2 Core AG ("H2 Core", ISIN: DE000A0H1GY2) vom 26.08.2024 haben die Aktionäre sämtlichen Tagesordnungspunkten mit großer Mehrheit von mehr als 99,70 % der vertretenen Stimmen zugestimmt. Auf der Hauptversammlung waren 95,05 % des Aktienkapitals vertreten. Unter anderem haben die Aktionäre die Sitzverlegung der Gesellschaft von Heidelberg nach Düsseldorf beschlossen. Die vollständigen Abstimmungsergebnisse sowie Einzelheiten zur Hauptversammlung sind auf der Website der H2 Core AG www.h2core.com im Bereich Investor Relations abrufbar.

Über H2 Core: Die H2 Core Gruppe entwickelt, fertigt und wartet modular konfigurierbare Komplettanlagen zur Erzeugung, Speicherung und Nutzung von grünem Wasserstoff, die durch einfache und schnelle Inbetriebnahme innerhalb kürzester Zeit weltweit an fast jedem Ort zum Einsatz kommen können. Die Lösungen von H2 Core sind skalierbar und zukunftssicher ausgerichtet. Sie lassen sich je nach Bedarf an individuelle Kundenbedürfnisse anpassen sowie um technologische Neuerungen ergänzen. H2 Core liefert auf Basis zuverlässiger Eigenentwicklungen das Know-how und die Produkte für die Umsetzung und erfolgreiche Etablierung wasserstoffbasierter Kernsysteme. Damit leisten die Kunden des Unternehmens einen erheblichen sofortigen Beitrag zu einer weltweit nachhaltigen und ressourcenschonenden Energieversorgung. H2 Core setzt auf eine intensive Zusammenarbeit mit einem globalen Partnernetzwerk und ermöglicht so weltweit eine schnelle Inbetriebnahme der Systeme. Weitere Informationen unter www.h2core.com .



Unternehmenskontakt: H2 Core AG Rüsdorfer Straße 8 25746 Heide E-Mail: ir@h2core.com Pressekontakt: edicto GmbH Ralf Droz / Doron Kaufmann Eschersheimer Landstraße 42 60322 Frankfurt Tel: +49 (0) 69 905505-54 E-Mail: h2core@edicto.de



27.08.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com