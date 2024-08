LONDON, Aug. 27, 2024hervorgeht, der von den internationalen Spezialisten für Vermögens- und Investitionsmigration Henley & Partners veröffentlicht wurde.



Der Gesamtmarktwert von Krypto-Vermögenswerten hat nun die atemberaubende Höhe von 2,3 Billionen US-Dollar erreicht, was einem Anstieg von 89 % im Vergleich zu den 1,2 Billionen US-Dollar entspricht, die im Eröffnungsbericht des Unternehmens im vergangenen Jahr gemeldet wurden. Auch die oberen Ränge der Krypto-Reichen haben sich dramatisch vergrößert: Die Zahl der Krypto-Centi-Millionäre (diejenigen mit Krypto-Beständen von 100 Millionen USD oder mehr) stieg um 79 % auf 325, und selbst die kleine Gruppe der Krypto-Milliardäre verzeichnete einen Anstieg um 27 % auf 28 weltweit.

Dominic Volek , Gruppenleiter für Privatkunden bei Henley & Partners, sagt, dass das schnelle Wachstum durch die Einführung von Krypto-ETFs auf den wichtigsten Finanzmärkten angekurbelt wurde, wodurch erhebliches institutionelles Kapital eingebracht wurde. "Die Kryptowährungslandschaft des Jahres 2024 hat wenig Ähnlichkeit mit ihren Vorgängern. Der Anstieg von Bitcoin auf über 73.000 USD im März markierte ein neues Allzeithoch, während die lang erwartete Genehmigung von Spot-Bitcoin- und Ethereum-ETFs in den USA eine Flut von institutionellem Kapital auslöste. Die Spannung steigt, ob sich potenzielle Solana-ETFs der Wall Street-Party anschließen werden. Diese Meilensteine haben eine neue Ära der Krypto-Akzeptanz eingeleitet, in der sich digitale Vermögenswerte zunehmend mit dem traditionellen Finanzwesen und der globalen Mobilität überschneiden."

Andrew Amoils, Head of Research bei New World Wealth, erklärt, dass die Millionärsgruppe im vergangenen Jahr am besten abgeschnitten hat, während das Wachstum der Milliardäre viel geringer war und hauptsächlich von Bitcoin angetrieben wurde. "Von den sechs neuen Krypto-Milliardären, die im vergangenen Jahr entstanden sind, stammen fünf von Bitcoin, was die dominierende Position von Bitcoin unterstreicht, wenn es darum geht, langfristige Investoren anzuziehen, die große Anteile kaufen."

Digitaler Goldrausch schafft eine beträchtliche Krypto-Elite

In seinem Kommentar zu dem Bericht weist António Henriques , CEO der Bison Bank und Vorsitzender von Bison Digital Assets, darauf hin, dass "Kryptowährungen in der sich schnell entwickelnden Finanzwelt die Vorherrschaft der traditionellen Fiat-Währungen in Frage stellen. Da sich diese beiden Finanzbereiche überschneiden, erleben wir den Beginn einer neuen Ära im globalen Finanzwesen, in der das innovative Potenzial digitaler Vermögenswerte auf die Stabilität traditioneller Währungen trifft."

Jean-Marie Mognetti , CEO und Co-Founder von CoinShares, weist darauf hin, dass "die Genehmigung von Bitcoin-Spot-ETFs durch die SEC das Jahr 2024 als ein Jahr der Transformation für die Branche der digitalen Vermögenswerte markiert und den Weg für eine breitere institutionelle Akzeptanz ebnet. Das Potenzial von Bitcoin, die Leistung traditioneller Investmentportfolios zu steigern, unterstreicht seine wachsende Bedeutung in der Finanzwelt."

Während Bitcoin oft die Schlagzeilen beherrscht, hebt Lark Davis , Kryptowährungsinvestor und Founder von Wealth Mastery, die entscheidende Rolle eines anderen wichtigen Akteurs hervor: "Ethereum ist ein Schlüsselelement des Marktes. Der Großteil der Kryptowährungen ist auf Ethereum aufgebaut, basiert auf Ethereum oder leitet die Liquidität zurück zu Ethereum." Diese Erkenntnis veranschaulicht das komplexe Ökosystem, das sich um Kryptowährungen herum entwickelt hat und weit über einfache Währungsalternativen hinausgeht.

Grenzenlose Vermögenswerte fördern die Nachfrage nach globaler Staatsbürgerschaft

Henley & Partners hat im Jahr 2024 einen deutlichen Anstieg bei krypto-vermögenden Kunden verzeichnet, die nach alternativen Optionen für einen Wohnsitz und eine Staatsbürgerschaft suchen. Um diese sich verändernde Krypto-Landschaft zu verstehen, hat das Unternehmen seinen zweiten jährlichen Henley Crypto Adoption Index vorgestellt. Dieses umfassende Tool bewertet Investitionsmigrationsprogramme aus der Sicht des Krypto-Investors und berücksichtigt dabei Faktoren wie öffentliche Akzeptanz, Infrastruktur, Innovation und Technologie, regulatorisches Umfeld, wirtschaftliche Faktoren und Steuerfreundlichkeit.

Der Index zeigt Singapurs anhaltende Dominanz als führender Kryptowährungs-Hub und erreicht die Bestnote von 45,7 von 60. Singapur zeichnet sich in Bereichen wie technologische Innovation, regulatorischer Rahmen und Infrastrukturentwicklung aus. Dicht darauf folgt Hongkong sichern sich den 3. Platz und bieten erhebliche Steuervorteile und eine schnell wachsende digitale Wirtschaft. Bemerkenswert ist, dass keines dieser drei Länder Kapitalertragssteuern erhebt, was insbesondere für Krypto-Investoren und vermögende Privatpersonen von großem Vorteil ist.

