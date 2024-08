News von Trading-Treff.de In dieser PDD Holdings Aktienanalyse zeigen wir den starkem Umsatz auf, der aber nach dem Quartalsbericht zu einem massiven Kurseinbruch führte. Was steckt hinter dem Rutsch der Aktie um 30 Prozent? Wachstum von PDD Holdings verlangsamt sich PDD Holdings, ein in China ansässiges Unternehmen, hat sich in kurzer Zeit zu einem bedeutenden Akteur im globalen E-Commerce-Markt entwickelt. Ursprünglich bekannt unter dem Namen Pinduoduo, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...