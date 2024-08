Starke Marktentwicklung in China

Airbus SE erlebt derzeit eine dynamische Entwicklung auf dem chinesischen Markt. Der Flugzeughersteller prognostiziert, dass der Bedarf an neuen Flugzeugen in China in den nächsten zwei Jahrzehnten stark ansteigen wird. Die chinesische Verkehrsflugzeugflotte sollte sich aufgrund der hohen Nachfrage nach Passagierflügen und Luftfracht drastisch vergrößern. Dies deutet darauf hin, dass China auf dem besten Weg ist, der weltweit größte Luftverkehrsmarkt zu werden. Diese Marktentwicklung könnte sich positiv auf die Aktienkurse von Airbus auswirken, da eine wachsende Nachfrage nach Flugzeugen zu einem Anstieg der Produktionsaufträge führen könnte.

Aktuelle Aktienperformance und Expertenprognosen

Die Airbus SE-Aktie zeigt aktuell eine solide Performance im XETRA-Handel und verzeichnete jüngst einen leichten Kurszuwachs. Analysten erwarten weiterhin positive Entwicklungen für das Unternehmen: Für das Jahr 2024 wird ein Gewinn von 5,41 EUR je Aktie prognostiziert, was ein erhebliches Wachstum im Vergleich zum Vorjahr darstellt. Der Umsatz von Airbus konnte im letzten Quartal um 0,60 Prozent gesteigert werden, was die robusten Geschäftsaussichten des Unternehmens unterstreicht. Trotz eines deutlichen Rückstandes zum 52-Wochen-Hoch bleibt der Titel für Investoren attraktiv. Die erwartete Dividendenausschüttung von 2,22 EUR in diesem Jahr stärkt zusätzlich das Vertrauen der Anleger in die langfristige Wertentwicklung der Airbus SE-Aktie.

