Der Pharmakonzern Dermapharm hat am Dienstag seine Halbjahresergebnisse vorgelegt. Während der Nettogewinn über den Erwartungen lag, schwächte sich das Umsatzwachstum ab. Die Aktie fährt am Vormittag Achterbahn. Der Konzernumsatz für das erste Halbjahr beläuft sich auf 578,5 Millionen Euro, was einem leichten Rückgang von 0,6 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Das bereinigte EBITDA ging ...

Den vollständigen Artikel lesen ...