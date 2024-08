The LYCRA Company, ein weltweit führendes Unternehmen in der Entwicklung innovativer Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, gab heute bekannt, dass es auf der Intertextile Shanghai vom 27. bis 29. August unter anderem seine nachhaltigen Angebote präsentieren wird. Der Pavillon von The LYCRA Company in Halle 4.1 (Stand E56) bietet 931 Quadratmeter Ausstellungsfläche und 25 Mitaussteller, die unter dem Motto "Accelerating Our Journey to Decarbonization" vereint sind.

Die LYCRA Company wird Produkte vorstellen, die auf die Bedürfnisse der Verbraucher zugeschnitten sind und dazu beitragen, die Umweltauswirkungen von Bekleidungsprodukten zu reduzieren:

Die aus biologischem Anbau stammende LYCRA -Faser mit QIRA , dem ersten in großem Maßstab verfügbaren erneuerbaren Elasthan der Branche, wird in der ersten Hälfte des Jahres 2025 auf den Markt kommen. Es wird aus jährlich angebautem Mais hergestellt und soll den CO2-Fußabdruck der LYCRA -Faser um bis zu 44 Prozent* reduzieren, während sie die gleiche Leistung wie die Originalfaser bietet. Besucher des Econogy Hub (Halle 5.1, Stand A36) können in einem nachgebauten Maisfeld erleben, wie diese patentierte Innovation dazu beitragen kann, die Dekarbonisierung in der Modeindustrie zu beschleunigen.

Die LYCRA FiT400 -Faser ist eine einzigartige Bikomponenten-Faser, die entwickelt wurde, um den Komfort und die Leistung von Strickwaren zu optimieren und gleichzeitig ein haltbares, weiches Handgefühl, ganztägige Dehnung, lang anhaltende Passform und kühlenden Komfort zu bieten. Diese nach dem Global Recycled Standard zertifizierte Faser enthält 60 recyceltes PET und 14,4 biologisch gewonnene Ressourcen.

Die COOLMAX EcoMade-Faser aus 100% Textilabfällen sorgt für kühlen und trockenen Tragekomfort bei verschiedenen Bekleidungsarten, während die THERMOLITE EcoMade-Faser aus 100 Textilabfällen für leichte Wärme sorgt.

"Wir freuen uns sehr, auf der Intertextile unsere nachhaltigen Lösungen zu präsentieren, die unseren Kunden helfen, ihren CO2-Fußabdruck zu reduzieren und ihre Nachhaltigkeitsziele zu unterstützen", sagte Jason Wang, Vice President für Asien. "Wir freuen uns darauf, den Besuchern dabei zu helfen, die verbraucherorientierten, marktrelevanten Markenlösungen zu finden, die sie benötigen, um ihr Geschäft auf die nächste Stufe zu heben."

The LYCRA Company wird auch eine LYCRA ADAPTIV-Faser vorstellen, eines der am schnellsten wachsenden Produkte des Unternehmens. Marken und Einzelhändler auf der ganzen Welt wissen es zu schätzen, dass diese Faser die Größenanpassung ermöglicht und eine Passform wie eine zweite Haut, einen verbesserten Bewegungskomfort und eine höhere Funktionalität für Activewear, Intimbekleidung, Denim und vieles mehr bietet. Regina Miracle, ein führender Bekleidungshersteller und ein wichtiger Wertschöpfungspartner von The LYCRA Company, wird Bekleidungsmuster ausstellen.

Auf dem Stand werden auch Bekleidungsmuster der neuen LYCRA FitSense Denim-Technologie zu sehen sein, einer gezielten Formgebungsinnovation für Stretch-Denim, die eine individuell anpassbare Passform für verschiedene Körpertypen und -formen bietet und in diesem Jahr einen Durchbruch in der Branche darstellt. Durch die Kombination von Faser-, Stoff- und Bekleidungsverarbeitungstechnologien behält diese diskrete und unsichtbare Lösung den authentischen Denim-Look und das Gefühl, das die Verbraucher wünschen.

Wenn Sie mehr über die neuesten Innovationen und das Engagement von The LYCRA Company für eine nachhaltigere Zukunft erfahren möchten, besuchen Sie die Intertextile am Stand E56 in Halle 4.1 und am Stand A36 in Halle 5.1, oder besuchen Sie diese Website.

Schätzung aus dem Cradle-to-Gate Screening LCA für eine repräsentative LYCRA-Faserproduktionsanlage, Juni 2022, erstellt von Ramboll Americas Engineering Solutions, Inc.

Über The LYCRA Company

The LYCRA Company ist ein weltweit führender Anbieter von Faser- und Technologielösungen für die Bekleidungs- und Körperpflegebranche, der sich verpflichtet hat, nachhaltige Produkte aus erneuerbaren, vor und nach dem Verbrauch recycelten Inhaltsstoffen anzubieten, die den Abfall reduzieren und die Voraussetzungen für Kreislaufwirtschaft schaffen. Das Unternehmen mit Hauptsitz in Wilmington, Delaware, Vereinigte Staaten, ist Eigentümer der Marken LYCRA, LYCRA HyFit, LYCRA T400, COOLMAX, THERMOLITE, ELASPAN, SUPPLEX und TACTEL. The LYCRA Company steigert den Wert der Produkte ihrer Kunden, indem sie einzigartige Innovationen anbietet, die dem Bedürfnis der Verbraucher nach Komfort und dauerhafter Leistung entsprechen. Erfahren Sie mehr unter lycra.com.

LYCRA®, LYCRA® FiT400, LYCRA FitSense®, COOLMAX® und THERMOLITE® sind Marken der The LYCRA Company.

QIRA® ist eine Marke von Qore®.

