Zürich (ots) -In der Themen-Serie "Digitales 1x1 für KMU" erklärt localsearch die Unterschiede zwischen Social-Media-Marketing und Online-Werbung - verständlich und praxisnah.Für viele kleinere und mittlere Unternehmen ist die digitale Welt noch Neuland. Besonders bei der Frage, wie ein Unternehmen online sichtbar gemacht werden kann, stehen Social-Media-Marketing und Online-Werbung im Fokus. Das Team von localsearch erklärt die Unterschiede dieser beiden Begriffe. Eines haben sie aber gemeinsam: Sie bieten wertvolle Möglichkeiten zur Kundenansprache und Geschäftsförderung.Social-Media-Marketing"Social-Media-Marketing konzentriert sich auf den Aufbau und die Pflege einer Unternehmenspräsenz in sozialen Netzwerken wie Facebook, Instagram oder TikTok", erklärt localsearch. Zu den wichtigsten Punkten gehören:- Interaktion: Direkte Kommunikation mit Kunden durch Kommentare und Nachrichten.- Inhalt: Teilen von interessanten, unterhaltsamen Fotos, Videos und Beiträgen.- Organisches Wachstum: Erhöhung der Reichweite durch regelmässige Beiträge und aktive Diskussionen, ohne zwingend auf bezahlte Werbung zurückgreifen zu müssen.- Langfristiger Ansatz: Der Aufbau einer starken Präsenz und Kundenbindung erfordert Zeit und Kontinuität.- Sichtbarkeit: Verändertes Such- und Kaufverhalten der Zielgruppe berücksichtigen, um genau dort präsent zu sein.Online-WerbungOnline-Werbung setzt auf bezahlte Anzeigen im Internet, etwa auf Suchmaschinen (SEA (https://www.presseportal.de/pm/125003/5843206)), Websites und in den Sozialen Medien. Wichtig ist auch SEO (https://www.presseportal.de/pm/125003/5834251). "Online-Werbung ist deutlich plakativer als Social-Media-Marketing", sagen die Experten von localsearch. Während Social-Media-Marketing langfristig Beziehungen zur Zielgruppe aufbaut, liefert Online-Werbung schnelle und messbare Ergebnisse. Es gibt folgende Vorteile:- Gezieltes Targeting: Ansprache spezifischer Zielgruppen basierend auf Kriterien wie Alter, Standort und Interessen.- Sofortige Sichtbarkeit: Anzeigen werden unmittelbar nach der Schaltung angezeigt und können direkt Klicks, Käufe oder Anfragen generieren.- Flexible Kosten: Möglichkeit, das Budget festzulegen und die Kosten zu kontrollieren.- Messbare Erfolge: Detaillierte Nachverfolgung der Effektivität.localsearch empfiehlt: Kombination als ErfolgsrezeptIn der Praxis verschmelzen die beiden Strategien häufig miteinander: "Auf Social-Media-Plattformen wird sowohl organisches Social-Media-Marketing betrieben als auch bezahlte Online-Werbung geschaltet", sagt das Team von localsearch. Die Kombination von Social-Media-Marketing und Online-Werbung erweist sich oft als sinnvoll. In der Praxis kann das so aussehen: Nutzer, die bereits über Social Media mit einem Unternehmen interagiert haben, können durch gezielte Anzeigen auf anderen Plattformen erneut angesprochen werden. So entsteht eine nahtlose Verbindung zwischen organischen und bezahlten Marketingaktivitäten.