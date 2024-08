© Foto: Matthias Balk - picture alliance/dpa



Meyer Burger hat den Bau einer neuen Fabrik in Colorado gestoppt und die Veröffentlichung der Finanzergebnisse erneut verschoben. Anleger lassen kein gutes Haar an der Aktie.Der Schweizer Solarmodulhersteller kämpft in China um Aufträge mit der starken Konkurrenz sowie mit Handelsrestriktionen in Indien und den USA. Ursprünglich sollten die Halbjahresergebnisse am 16. September präsentiert werden. Doch nun wird die Veröffentlichung auf den 30. September oder später verschoben. Die Aktie verlor die Hälfte ihres Wertes. Die Zellproduktion in Thalheim, Ostdeutschland, bleibt hingegen voll in Betrieb und wird weiterhin das Rückgrat der Solarzellenversorgung von Meyer Burger bilden. Zwar rechnet …