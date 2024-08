Bitcoin Kurs Prognose: Wie stark kann der BTC-Token von einer US-Leitzinssenkung profitieren?

Ende Juli trat zuletzt die Federal Reserve - die US-amerikanische Notenbank - zusammen, um über eine potenzielle Senkung der US-Leitzins zu beraten. Damals entschieden sich die führenden wirtschaftlichen Köpfe der USA gegen eine Änderung, was zwar von vielen Finanzexperten erwartet wurde, dem Krypto-Markt jedoch trotzdem eine Kurskorrektur erbrachte (wir berichteten).

Das nächste Fed-Treffen ist bereits für den 17. und 18. September angesetzt und vieles deutet darauf hin, dass dann der US-Leitzins, der aktuell bei einem hohen Niveau von 5,5 Prozent liegt, gesenkt werden könnte. Wie stark Jerome Powell, Präsident der Federal Reserve, den Zinssatz reduzieren wird, ist allerdings fraglich.

Ist die US-Inflation nicht länger problematisch?

Die USA sind die vielleicht wichtigste Wirtschaftsgröße der Welt und entsprechend beeinflussen Geschehnisse dort die weltweite Marktstimmung. Viele Anleger auch außerhalb der USA hoffen deshalb darauf, dass eine Senkung des US-Leitzinses für eine allgemein positivere Stimmung sorgen wird. Die aktuelle Höhe von 5,5 Prozent stellt den höchsten Wert seit dem Jahr 2001 dar und noch im Jahr 2020 lag der Leitzins bei niedrigen 0,25 Prozent. Als allerdings die Nachwirkungen der Corona-Pandemie und die hohe weltweite Inflation zu wirtschaftlichen Sorgen geführt haben, hoben sowohl die Europäische Zentralbank (EZB) als auch die Federal Reserve den Leitzins an.

Dies sollte dafür sorgen, dass weniger Kredite aufgenommen werden, weniger Investitionen getätigt werden und Preise sich stabilisieren. Nun scheint es so, als ob die hohe Inflation in den USA sich wieder normalisiert hat, was eine baldige Senkung des Leitzinses ermöglichen könnte. Dies würde wiederum dazu führen, dass vermehrt Anleger in die Krypto-Welt investieren könnten - vor allem deshalb, weil eine Zinssenkung das Investieren in Anleihen unattraktiv macht.

Die Veränderungen am US-Leitzins seit 2001 (Quelle: Statista)

Ein Blick auf die historischen Daten verrät, dass sich diese Theorie tatsächlich untermauern lässt, da Zinssenkungen der Federal Reserve immer einen positiven Einfluss auf den Krypto-Markt und speziell den Bitcoin Kurs nach sich gezogen haben. Zuletzt konnte dies im Jahr 2020 erlebt werden, denn obwohl die Weltwirtschaft mit der Pandemie zu kämpfen hatte, konnte der BTC-Token nach der Zinssenkung einen besonders starken Anstieg erleben, der 2021 sogar in einem Allzeithoch gipfelte. Sollte also im kommenden September eine erneut starke Senkung des Leitzinses stattfinden, könnten sich Bitcoin-Anleger schon bald auf einen neuen Bullenmarkt freuen.

Bis dahin könnte es allerdings lukrativ sein, auf eher junge Kryptowährungen zu setzen, die bisher nicht von den Geschehnissen am weltweiten Finanzmarkt beeinflusst werden. Gerade Presale-Projekte haben den Vorteil, dass sie zu einem stabilen und festen Preis verkauft werden und ein enormes Potenzial bieten können.

Presale-Ende in Sicht: PlayDoge mit offiziellem Launch in 2 Tagen

Bereits jetzt gilt der Vorverkauf von PlayDoge (PLAY) als für viele Anleger unerwartet großer Erfolg, denn das Play-to-Earn-Videospiel konnte mittlerweile über 6,3 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Mittlerweile haben die Entwickler auch das Datum für den offiziellen Launch bekannt gegeben: Bereits am 29. August wird der PLAY-Token den Presale verlassen und eine erste Listung an Kryptobörsen erhalten. Krypto-Investoren, die PlayDoge also noch vorher zu einem besonders günstigen Preis erwerben möchten, sollten nicht mehr lange warten.

Jetzt alles zum PlayDoge-Presale-Event erfahren!

END OF THE PRESALE!



PlayDoge Claim and DEX Listings are launching on Thursday 29th at 10am UTC!



Import the token address into your wallet now for smooth claiming.



This is the very last chance to buy at list price. https://t.co/uspqJZur98 pic.twitter.com/0CaCUQ7fzL - PlayDoge (@PlayDogeGame) August 26, 2024

Doch was ist PlayDoge überhaupt? Dahinter steht die Idee, das nostalgische Tamagotchi-Spiel, das in den 1990er-Jahren unglaubliche Erfolge feierte, in die heutige Zeit zu bringen. Hierfür werden moderne Web3-Technologien und Blockchain-Ansätze mit einer putzigen 2D-Pixel-Grafik kombiniert. Auch am Grundspiel hat sich nicht viel verändert: Spieler müssen ihre digitalen Haustiere pflegen, sie rechtzeitig füttern und ins Bett bringen und sie außerdem in Form von Minispielen bespaßen.

Der PLAY-Token fungiert als Play-to-Earn-Coin, der dafür an die Spieler ausgezahlt wird, dass sie sich regelmäßig um ihre PlayDoge-Tiere kümmern und die Minispiele erfolgreich absolvieren. Obendrein wird es ein Leaderboard geben, das zusätzliche PLAY-Token an die besten Spieler ausbezahlt. Ebenfalls interessant ist zudem das Staking-Programm, das bereits jetzt aktiv ist und eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 67 % bietet.

Investiere noch heute in den PLAY-Token!

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.