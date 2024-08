Über die Hälfte hat der Titel in diesem Jahr bereits an Wert verloren, vor wenigen Tagen stürtze die Aixtron-Aktie sogar auf ein neues Jahrestief bei 17 Euro. Immer wieder wird am Markt spekuliert, dass der US-Konzern Wolfspeed, ein wichtiger Kunde der Herzogenrather, weniger Maschinen bei dem Spezialisten für Anlagen zur Produktion von Halbleitern bestellen könnte. Bei der Vorlage der jüngsten Zahlen kündigte der US-Chipproduzent tatsächlich an, dass man im kommenden Geschäftsjahr weniger investieren ...

