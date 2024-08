Berlin (ots) -Es ist der Fantasyroman des Jahres. Mit "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung", dem ersten Band der neuen Wellvern-Saga, erfindet das Berliner Studio 10119 das klassische Fantasy-Genre neu und greift eines der interessantesten aktuellen Themen unserer Zeit auf: das viel diskutierte Spannungsfeld von Mensch und Maschine. Wie beeinflussen uns Technologien seit jeher?Wir schreiben das Vierte Dampfzeitalter in Wellvern. Das Land steht am Anfang der Industrialisierung. Peter Turner, ein unscheinbarer Junge, ist gerade zwölf Jahre alt geworden und noch hat er keine Ahnung, dass er zu Großem auserwählt ist.Sein scheinbar vorherbestimmtes, ärmliches Leben in einer Zweiklassengesellschaft ändert sich schlagartig, als er unverhofft vom Destinator ausgewählt und zur Aufnahmeprüfung der legendären Eliteschule Eden Hall zugelassen wird.Für seine Reise in das abgeschieden liegende Internat muss Peter nicht nur seine Familie hinter sich lassen, sondern sich auch zahlreichen Abenteuern stellen - die er ohne seine Freunde Karl und Hedi sicher nicht meistern könnte. Gemeinsam entdecken sie ein wundersames Reisehotel, den zauberschönen Höllenschlund, die angsteinflößende Stadt Marbel-City und vieles mehr. Die größte Entdeckung ist aber sicherlich Peters Fähigkeit, Maschinen zu verstehen. Eine Begabung, die ihn für Eden Hall interessanter macht, als ihm lieb ist ...Denn in den alten Gemäuern verbergen sich düstere Geheimnisse.Wird Peter Turner die größte Prüfung seines Lebens bestehen?Für Fans von: Harry Potter, Tintenherz, WoodwalkersDas Team vom Berliner Studio 10119 hat hier mit zahlreichen farbigen Illustrationen und außergewöhnlicher Liebe zum Detail eine Welt erschaffen, in der es noch viele Abenteuer zu entdecken gibt. "Eden Hall: Die Aufnahmeprüfung" ist der erste von insgesamt sechs Bänden und führt junge Erwachsene zurück zum Medium Buch.Exklusiv online erhältlich über www.wellvern.shopStudio 10119; www.studio10119.berlinDIE WELLVERN-SAGAEden Hall: Die AufnahmeprüfungBand 1Kinder- und Jugendroman, ab 10 Jahren386 Seiten, HardcoverISBN: 978-3-9826150-0-4EUR 26,99 (D)Erscheinungstermin: 02. September 2024Pressekontakt:Reineke-Partner GmbHinfo@reineke-partner.de040 726 99159Original-Content von: Studio 10119 GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/176040/5851665