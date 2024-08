ARMONK. New York (IT-Times) - Der IT- und Softwarekonzern IBM zieht in China den Stecker und schließt seine Forschungs- und Entwicklungseinheit im Land. Die International Business Machines Corp. (NYSE: IBM, ISIN: US4592001014 zieht damit ihre Konsequenzen aus dem sich zuspitzenden Handels- und Technologiestreit...

Den vollständigen Artikel lesen ...