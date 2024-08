Düsseldorf (ots) -Der Multiservice-Anbieter Klüh zählt auch in diesem Jahr wieder zu den gefragtesten Arbeitgebern. In der Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber 2024" des F.A.Z.-Instituts und des Instituts für Management- und Wirtschaftsforschung belegt das Düsseldorfer Familienunternehmen Platz 1 (https://servicevalue.de/rankings/facility-manager-14/) in der deutschen Facility Management-Branche.Christian Frank, Geschäftsführer und verantwortlich unter anderem für den Bereich Personal: "Die Auszeichnung 'begehrtester Arbeitgeber', die Klüh nun zum fünften Mal in Folge erhalten hat, bestätigt unsere kontinuierlichen Bemühungen, die Erwartungen aller Mitarbeitenden zu erfüllen. Als attraktiver Arbeitgeber wahrgenommen zu werden, erfüllt uns nicht nur mit Stolz, sondern ist heute wichtiger denn je, um qualifizierte Mitarbeitende gewinnen und halten zu können."Besonders punkten kann der Branchensieger Klüh u.a. mit beruflichen Weiterentwicklungsmöglichkeiten für die Belegschaft über Seminare, Workshops und Trainings in der unternehmenseigenen TÜV-zertifizierten Klüh Akademie. Ferner ermöglicht das Unternehmen seinen Mitarbeitenden Meister-Ausbildungen und Fernstudien-Lehrgänge, von denen viele über ein eigenes E-Learning-Tool vermittelt werden, das schon mehrfach mit dem Bildungspreis Comenius-EduMedia-Award ausgezeichnet wurde. Darüber hinaus bietet Klüh seinen Mitarbeitenden ein attraktives Gehalt, einen sicheren Arbeitsplatz und flexible Arbeitszeitmodelle. Hinzu kommen zahlreiche Benefits wie JobRad, mobiles Arbeiten und ein betriebliches Gesundheitsmanagement. Als Unterzeichner der Charta der Vielfalt fördert Klüh zudem eine Unternehmenskultur, in der Vielfalt, Respekt und Wertschätzung gelebt werden.Für die Studie "Deutschlands begehrteste Arbeitgeber" wurden umfangreiche Analysen von etwa 13.300 Unternehmen in Deutschland durchgeführt. Die Untersuchung erfolgte im Wege eines zweistufigen Social Listenings sowie einer Online-Befragung. Dabei wurden verschiedene Kriterien wie Wirtschaftlichkeit, Produkte & Services, Familienfreundlichkeit, Nachhaltigkeit und Management berücksichtigt. Weitere wichtige Aspekte, die in der Studie untersucht wurden, umfassten Arbeitsplatzsicherheit, Arbeitszeiten, Gehaltsstruktur, Entwicklungs- & Weiterbildungsmöglichkeiten, Kommunikation sowie Zusatzleistungen im Bereich der Arbeitgeberqualitäten. Die Studie bietet somit einen umfassenden Einblick in die Attraktivität der Unternehmen als Arbeitgeber.Über Klüh:Die Klüh Service Management GmbH ist ein international agierender Multiservice-Anbieter aus Düsseldorf. Im Jahr 1911 gegründet, verfügt das Familienunternehmen über jahrzehntelange Erfahrung im Bereich infrastruktureller Dienstleistungen. In den Kompetenzbereichen Cleaning, Catering, Clinic Service, Security, Personal Service, Airport Service und Integrated Services werden sowohl Einzeldienstleistungen als auch Multiservice-Konzepte angeboten. Das Unternehmen setzt mit über 58.000 Mitarbeitenden in sieben Ländern mehr als 1 Mrd. Euro (2023) um. Weitere Informationen unter www.klueh.de.Pressekontakt:Klüh Service Management GmbH | Julian Kerkhoff | Tel.: 0211 9068-304 | j.kerkhoff@klueh.deOriginal-Content von: Klüh Service Management GmbH, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/31416/5851714