Am 20. August entschied das Gericht erster Instanz in Georgien zugunsten der Klage von Aviator LLC gegen den Glücksspielbetreiber Spribe OÜ und Adjarabet, Georgiens größtes Online-Casino, das sich im Besitz des britischen Unternehmens Flutter Entertainment Plc (NYSE: FLUT) (LON: FLTR) befindet, wegen Urheberrechts- und Markenrechtsverletzung. Das Gerichtsurteil stellte Urheberrechts- und Markenrechtsverletzungen fest und erklärte Markenregistrierungen aufgrund von bösgläubiger Registrierung und Urheberrechtsverletzungen für ungültig und sprach dem Kläger Schadensersatz in Höhe von 330 Millionen USD zu.

"Wir freuen uns über das Ergebnis des Gerichtsurteils zu dieser Klage und werden das geistige Eigentum unseres Mandanten weiterhin aggressiv vor der unlizenzierten Nutzung auf internationalen Spielplattformen schützen", sagte Nikoloz Gogilidze, geschäftsführender Gesellschafter der Anwaltskanzlei Mikadze Gegetchkori Taktakishvili LLC, die Aviator LLC vertritt.

Aviator LLC besitzt mehrere Markeneintragungen für das grafische Logo "Aviator" für Glücksspieldienstleistungen, einschließlich Online- und physischer Kasinodienstleistungen und Glücksspiele. Das Bild und der Markenname "Aviator" wurden von Spribe OÜ in seinem Flaggschiffspiel verwendet, das von der Online-Glücksspielplattform www.adjarabet.com in Georgien angeboten wurde. In den Jahren 2021-2022 meldete Spribe OÜ seine eigenen "Aviator"-Marken für Computerspiele und Glücksspieldienstleistungen an, die nach Ansicht des Klägers seine ursprüngliche Marke verletzten.

Aviator LLC reichte eine Klage gegen Spribe OÜ ein und forderte die Ungültigerklärung der Marken aus zwei Gründen: 1) die Marken seien bösgläubig eingetragen worden, da SPRIBE OÜ von den Rechten des Klägers gewusst und gleichzeitig das Bild und die Marke des Klägers für sein Crash-Spiel verwendet habe; und 2) die Markeneintragungen verletzten das Urheberrecht des Klägers an dem oben genannten Bild.

In derselben Klage beantragte Aviator LLC, der Online-Glücksspielplattform www.adjarabet.com die Verwendung des Namens Aviator sowie des Bildes des Klägers zu untersagen und verlangte Schadensersatz für die vorherige rechtswidrige Verwendung.

Am 20. August 2024 verkündete das Gericht erster Instanz seine Entscheidung und gab allen Forderungen des Klägers statt. Das Gericht entschied, dass die Marken von Spribe OÜ bösgläubig eingetragen wurden und dass die Marken von Spribe OÜ das Urheberrecht am Bild des Klägers verletzten. Mit diesem Urteil hat das Gericht die angefochtenen Markeneintragungen aus den oben genannten Gründen für ungültig erklärt.

In Bezug auf die Klage gegen die Online-Glücksspielplattform www.adjarabet.com entschied das Gericht zugunsten des Klägers und ordnete an, dass die Plattform die Verwendung des Namens Aviator für ihr Flaggschiffspiel und das Online-Streaming der Casino-Spiele einstellen muss. Das Gericht sprach Aviator LLC eine Entschädigung in Höhe von 330.000.000 USD für die Verletzung von Marken- und Urheberrechten aufgrund der früheren illegalen Nutzung zu.

Für weitere Informationen und Medienanfragen kontaktieren Sie bitte die Vertreter von Aviator LLC unter info.aviator@mikadze.ge.

