DJ MARKT USA/Gut behauptet - Weiter dominiert Zurückhaltung

Mit einem kleinen Plus wird die Wall Street am Dienstag zur Eröffnung erwartet. Weiterhin dürfte allerdings Zurückhaltung herrschen. Vor allem die am Mittwoch nach der Schlussglocke anstehenden Ergebnisse von Nvidia dürften die Märkte zu bewegen. Denn angesichts der hohen Erwartungen gibt es hier Potenzial für Enttäuschungen. Nvidia hatte die vergangenen vier Quartale die Konsenserwartungen deutlich überboten, daher geht der Markt erneut von besser als prognostizierten Zahlen aus. Die Aktien von Nvidia legen vorbörslich nach dem kräftigen Minus zu Wochenbeginn um 0,4 Prozent zu. Auch Advanced Micro Devices und Broadcom erholen sich leicht.

Daneben stehen am Freitag noch wichtige Inflationsdaten mit dem PCE-Preisindex auf der Agenda. Er wird von einigen Marktteilnehmern als Indikator für die Wahrscheinlichkeiten gesehen, ob die US-Notenbank die Zinsen um 25 oder 50 Basispunkte senken wird.

Der Future auf den S&P-500 verbessert sich aktuell um 0,2 Prozent. Für einen Impuls könnte der Index des Verbrauchervertrauens für August sorgen, der eine halbe Stunde nach der Eröffnung veröffentlicht wird. Hier wird mit einem moderaten Anstieg gerechnet.

Für die Paramount-Aktie geht es vorbörslich um 4,7 Prozent abwärts. Das Bietergefecht um Paramount ist beendet. Medienmanager Edgar Bronfman Jr. hat sein Gebot für den von Shari Redstone kontrollierten Medienkonzern zurückgezogen. Damit ist der Weg frei für einen Verkauf an Skydance Media von David Ellison. Dessen Plan im Volumen von rund 8 Milliarden Dollar sieht vor, die Redstone-Holdinggesellschaft National Amusements zu übernehmen und Skydance mit Paramount zu verschmelzen. Durch den Deal erhält Paramount 1,5 Milliarden Dollar, die das Unternehmen zum Schuldenabbau verwenden kann.

Die Boeing-Aktie gewinnt 0,1 Prozent. China wird seine Flotte an Zivilflugzeugen nach Ansicht des US-Flugzeugbauers bis 2043 verdoppeln. Die Luftfahrtbranche brauche die Maschinen, um die wachsende Nachfrage nach Passagier- und Frachtflügen zu bewältigen, teilte Boeing mit.

August 27, 2024

