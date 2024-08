Hamburg (ots) -+++Presseeinladung+++Hamburg - Vom 3. bis 5. September 2024 findet an der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg der (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr statt, der größte Fachkongress der Bundeswehr. Das Thema "Game-based Learning und Serious Gaming für eine starke Demokratie - Chancen und Grenzen" lädt Akteure aus Bundeswehr, Wissenschaft, Wirtschaft und Öffentlichem Dienst ein, sich zu vernetzen, Forschungsergebnisse auszutauschen und innovative Lösungen zu diskutieren. Mit der WIN 24, der Fachkonferenz der NATO für Wargaming, findet zudem eine internationale Ankonferenz statt.Game-based Learning und Serious Gaming für eine starke Demokratie - Chancen und GrenzenIn diesem Jahr steht der Kongress unter dem Thema "Game-based Learning und Serious Gaming für eine starke Demokratie - Chancen und Grenzen". Dieser Fokus reflektiert die gegenwärtigen Umbrüche und Herausforderungen der "Zeitenwende", bei denen die Anpassung an neue Technologien und Bildungskonzepte von zentraler Bedeutung ist."Zum Schutz und Erhalt unserer freiheitlich demokratischen Grundordnung bedarf es gut ausgebildeten Führungspersonals, gerade und besonders auch in der Bundeswehr", erklärt Prof. Dr. Klaus Beckmann, Präsident der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg. "Game-based Learning bietet aus der Perspektive unterschiedlicher wissenschaftlicher Disziplinen Anknüpfungspunkte", so Beckmann.Wargaming Initiative for NATO 2024"Jaws of the Dragon", "Commander Task Force Baltic" und "Caucasus Fallout": Diese und 18 weitere Wargames stehen am Dienstag und Mittwoch, 3. und 4. September 2024, zum Kennenlernen und Spielen bereit - bei der Wargaming Initiative for NATO 2024, kurz WIN24. Die internationale Tagung mit Vorträgen und Workshops findet statt als Ankonferenz zum (Aus)Bildungskongress der Bundeswehr. Planung und Ablauf der WIN24 werden maßgeblich verantwortet durch die Führungsakademie der Bundeswehr in Hamburg.Anmeldungen für MedienvertretendeVertreterinnen und Vertreter der Medien sind zum Kongressauftakt am Dienstag, 3. September 2024 um 9:00 Uhr eingeladen.Nach der offiziellen Eröffnung des Kongresses sowie der Begrüßung zur WIN24 gibt Prof. Dr. Klaus Beckmann, Präsident der Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg einen wissenschaftlichen Überblick zum "State of Wargaming". Welchen Nutzen Wargaming für die Streitkräfte hat, darüber sprechen Generale und Admirale bei dem Begrüßungspanel der WIN24, moderiert von Konteradmiral Ralf Kuchler, Kommandeur der Führungsakademie der Bundeswehr.Anmeldungen bitte über das beigefügte Formular an pressestellehsu@bundeswehr.org bitte bis Freitag, 30. August 2024, 12.00 Uhr, über das beigefügte Formular an pressestellehsu@bundeswehr.orgDer Einlass für Medienvertretende ist zwischen 8.00 und 8.30 Uhr möglich.Das vollständige Programm finden Sie hier: https://www.hsu-hh.de/ztb/ausbildungskongress-2024Pressekontakt:Rückfragen bitte an:Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr HamburgPressestelleMelanie Hagenau+49 40 6541-3867pressestellehsu@bundeswehr.orghttps://www.hsu-hh.de/Original-Content von: PIZ Personal, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/116137/5851721