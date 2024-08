Wiesbaden (ots) -Ob Äpfel, Birnen oder Pflaumen: Wer Obstbäume hat, freut sich im Sommer über die Ernte. Doch der Pflückeinsatz kann schnell im Krankenhaus enden. Das Infocenter der R+V Versicherung rät deshalb, bei der ungewohnten Arbeit auf Leitern vorsichtig zu sein.Jedes Jahr passieren rund 200.000 Unfälle bei der Gartenarbeit. Dazu gehören auch zahlreiche Stürze von einer Leiter. "Das A und O ist, dass die Leiter auf den weichen Gartenböden sicher am Baum steht", sagt Thomas Paufler, Unfallexperte bei der R+V Versicherung. Zudem sollte man sich beim Pflücken nicht zu weit zur Seite lehnen - dabei kann die Leiter wegrutschen. Besser ist es, die Leiter öfter umzustellen. "Ist das Gelände rutschig, ist eine zusätzliche Standsicherung empfehlenswert, etwa durch Metallspitzen", ergänzt Paufler. Kleine Leitergerüste sind eine mögliche Alternative.Kleidung und Wetter wichtigAuch die richtige Ausrüstung schützt vor Unfällen beim Obstpflücken. Wichtig sind Schuhe mit rutschfesten Sohlen und Kleidung ohne lange Bänder oder Schnüre, die im Baum hängenbleiben können. Zudem sollten die Gartenfans das Wetter im Blick behalten. "Auf Ernteeinsätze bei starkem Wind oder Regen lieber verzichten, weil die Unfallgefahr dadurch steigt", warnt R+V-Experte Paufler. Ablenkungen erhöhen die Unfallgefahr ebenfalls, beispielsweise wenn ein Handy im Spiel ist.Leitern vor Gebrauch checkenDen größten Teil des Jahres fristen Leitern eher ein Schattendasein in Garage oder Schuppen. Vor dem ersten Ernteeinsatz lohnt daher ein Blick auf mögliche Mängel: Holzleitern können morsch sein, bei Leitern aus Metall sind Verschraubungen und Scharniere eine Schwachstelle. Der R+V-Experte rät zudem, Schmutz und Fett vorab von den Sprossen zu entfernen.Weitere Tipps des R+V-Infocenters:- Pflücktaschen zum Umhängen sind bei der Obsternte ein praktischer Helfer, weil beide Hände frei bleiben.- Obstpflücker mit Fangbeutel und Teleskopstange ermöglichen es, bequem vom Boden aus zu ernten.- Wer Höhenangst hat, sollte auf keinen Fall zu hoch auf die Leiter steigen.- Keine Gegenstände auf der Leiter ablegen - das erhöht die Stolpergefahr beim Auf- und Abstieg.- Eine Leiter nie unbeaufsichtigt lassen. Das gilt besonders, wenn Kinder in der Nähe sind.Pressekontakt:R+V-Infocenter06172/9022-131ruv-infocenter@arts-others.dewww.infocenter.ruv.deThreads: @ruv_deOriginal-Content von: R+V Infocenter, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/63400/5851720