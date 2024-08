Die AMINA Bank bringt ein Banking-Paket für Web3-Startups und Scale-ups auf den Markt und bietet gebührenfreie Konten und digitale Asset-Services an, um Wachstum, Expansion und Innovation im unterversorgten Web3-Ökosystem zu fördern

Die AMINA Bank, eine FINMA-regulierte Bank für digitale Vermögenswerte, kündigt ihr neues Banking-Paket an, das auf Web3-Startups und Scale-Ups zugeschnitten ist. Das Paket soll Innovationen anziehen und fördern, indem es Projekten in der Wachstumsphase ein umfassendes Angebot an Finanzinstrumenten und -dienstleistungen bietet und viele der traditionellen Eintrittsbarrieren beseitigt.

Myles Harrison, Chief Product Officer bei der AMINA Bank, sagte: "Web3-Startups und Scale-Ups haben oft Schwierigkeiten, Bankpartner zu finden, die die Feinheiten digitaler Assets verstehen und Produkte anbieten, die auf ihre spezifischen Bedürfnisse zugeschnitten sind. Mit der Einführung des Startup-Pakets der AMINA Bank stellen wir nicht nur ein Bankkonto zur Verfügung, sondern öffnen ein Tor zu einem integrierten Finanzökosystem, das sowohl traditionelle als auch digitale Vermögenswerte unterstützt. Diese Initiative unterstreicht unser Engagement, die nächste Generation von Innovatoren im Web3-Bereich und im breiteren Startup-Ökosystem zu fördern."

Das AMINA Bank Startup-Paket bietet Startups und Scale-Ups Zugang zu den Produkten der AMINA Bank, darunter:

Girokonten ohne monatliche Gebühren in CHF und EUR, demnächst auch in USD und HKD.

ohne monatliche Gebühren in CHF und EUR, demnächst auch in USD und HKD. Zahlungsverkehrsdienstleistungen in einer Vielzahl von globalen Währungen.

in einer Vielzahl von globalen Währungen. Kündigungs- und Festgeldkonten.

Krypto-Verwahrung, Einsätze und Spot-Trading-Dienste.

Die AMINA Bank beseitigt viele der finanziellen Hindernisse, mit denen Web3-Startups und Scale-ups konfrontiert sind. Da keine Einrichtungsgebühren, keine Mindestfinanzierungsanforderungen und keine monatlichen Gebühren für das Paket anfallen, bietet sie eine ideale Lösung für Startups, die sich mit den finanziellen Komplexitäten des digitalen Zeitalters auseinandersetzen.

Su Carpenter, Executive Director von CryptoUK äußerte sich zu dem jüngsten Angebot der AMINA Bank wie folgt: "Bei CryptoUK setzen wir uns seit langem für zugängliche und angemessene Bank- und Finanzdienstleistungen für die Web3-Industrie ein. Wir unterstützen Organisationen wie die AMINA Bank voll und ganz dabei, innovative, benutzerfreundliche und zugängliche Produkte anzubieten, die das Ökosystem stärken. Der Schlüssel zur Sicherung von Wachstum, Erfolg und globaler Wettbewerbsfähigkeit liegt darin, die Lücken innerhalb des Web3-Sektors zu schließen, und wir freuen uns, dass Institutionen wie die AMINA Bank bei der Schaffung von Möglichkeiten für das Gedeihen unserer Branche eine Vorreiterrolle spielen."

Das Paket steht Unternehmen zur Verfügung, die seit weniger als fünf Jahren tätig sind oder weniger als 10 Mio. CHF an Finanzmitteln (oder einen entsprechenden Betrag) haben. Dieses neue Produkt steht im Einklang mit dem Ziel der AMINA Bank, die erste Wahl für Innovatoren im Bereich digitaler Vermögenswerte zu sein, indem sie flexible und sichere Lösungen von einem FINMA-regulierten Institut anbietet.

Das AMINA Bank Startup-Paket, für das es bereits eine Warteliste von Interessenten gibt, ist ab heute verfügbar. In Frage kommende Unternehmen können ihr Interesse noch heute über die Website der AMINA Bank anmelden.

Dieses neue Paket ist ein weiterer Schritt im Rahmen des kontinuierlichen Engagements der AMINA Bank für den innovativen und schnell wachsenden Web3-Sektor der bis 2030 einen Wertzuwachs von 45% auf 49,1 Mrd. USD erreichen soll. Mit der Bereitstellung dieses Pakets setzt die AMINA Bank neue Maßstäbe für das Bankgeschäft im digitalen Zeitalter und stellt sicher, dass Web3-Start-ups und Scale-ups die solide finanzielle Unterstützung erhalten, die sie für ihren Erfolg benötigen, und die durch die Sicherheit der etablierten, von der FINMA regulierten Position der AMINA Bank gestützt wird.

