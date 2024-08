Der Industriemakler MRH Trowe hat einen neuen Leiter für das Corporate Geschäft in der Region West. Sven Dohlen wird die Position übernehmen und damit für die Bestandsentwicklung und Kundenbetreuung in der für das Unternehmen wichtigen Region zuständig sein. Er kommt von der Ecclesia-Gruppe. Ab dem 01.09.2024 wird Sven Dohlen die Leitung des Corporate-Geschäfts in der Region West beim Industriemakler MRH Trowe übernehmen. Der 49-jährige erfahrene Manager wird für die Bestandsentwicklung und Kundenbetreuung ...

