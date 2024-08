Michael Saylor: Warum du jetzt Bitcoin kaufen musst, bevor dein Job verschwindet!

In einem kürzlich veröffentlichten YouTube-Interview konnte der Investmentberater Marc Friedrich den Bitcoin-Guru und Mitbegründer sowie Executive Chairman von MicroStrategy, Michael Saylor, begrüßen. In dem Gespräch ging es vor allem um die Rolle von Bitcoin im digitalen Zeitalter, die zukünftige Entwicklung von MicroStrategy und auch um Einblicke in Michael Saylors Privatleben.

Mission und Vision sind klar definiert

Als Executive Chairman ist Michael Saylor in erster Linie für die strategische Ausrichtung von MicroStrategy in Richtung Bitcoin verantwortlich. Dabei ist sein Weg klar: Mit Hilfe von MicroStrategy möchte er Bitcoin zu einer globalen digitalen Reservewährung machen. Sein Ziel ist es, die Entwicklung, Unterstützung und Adoption von Bitcoin weltweit voranzutreiben. Aus seiner Sicht haben bislang viel zu wenige Unternehmen das Potenzial und die Anwendungsmöglichkeiten dieser digitalen Währung erkannt oder implementiert. Saylor ist überzeugt, dass durch die zunehmende Akzeptanz von Bitcoin viele Institutionen und Unternehmen erhebliche finanzielle Vorteile gegenüber konventionellen Spar- und Investitionsmöglichkeiten erzielen könnten.

Um dieses Ziel zu erreichen, plant Saylor, die Entwicklung von MicroStrategy weiter voranzutreiben, indem das Unternehmen weiterhin Bitcoin kauft - unabhängig von den aktuellen Preisen oder Marktbedingungen. Dabei spielt es für ihn keine Rolle, ob das Unternehmen dafür Eigenkapital, Schulden oder andere Kapitalmarktaktivitäten nutzt. Saylor ist fest entschlossen, MicroStrategy mit der Stellung als größten Bitcoin-Halter der Welt weiter auszubauen.

Entwicklung von Bitcoin und Künstlicher Intelligenz

Ein weiterer wichtiger Punkt, den Saylor und Friedrich im Interview diskutierten, war die Entwicklung des Bitcoin-Preises und die Rolle von Bitcoin als digitales Kapital. Auf die Frage, wo er den Preis von Bitcoin in zehn Jahren sieht, gab Saylor eine optimistische und klare Antwort: Er hält einen Preis von einer Million Dollar pro Bitcoin für durchaus realistisch.

Gleichzeitig glaubt Saylor jedoch nicht, dass Bitcoin eines Tages den US-Dollar ersetzen wird. Obwohl die Regierungen weiterhin Geld drucken und der Dollar an Wert verliert, sieht er keine Gefahr, dass die Währung selbst verschwinden wird. Stattdessen wird der Wert von Bitcoin im Vergleich zum Dollar steigen.

Ein weiterer zentraler Punkt im Interview war die Diskussion über Künstliche Intelligenz (KI) und Technologie. Saylor sieht eine rasante Entwicklung in diesem Bereich und zieht Parallelen zu anderen disruptiven Technologien wie dem Internet oder Smartphones. Er ist überzeugt, dass diese Neuerungen in den nächsten zehn Jahren massive Veränderungen in der Finanzwelt und im Alltag der Menschen verursachen werden. Für Berufsfelder, die durch Technologie ersetzt werden könnten, empfiehlt Saylor daher die Investition in Bitcoin.

Im Interview sagte er dazu: "Wenn du ein Taxifahrer bist und das Auto in Zukunft selbst fährt, dann solltest du besser Bitcoin kaufen, weil dein Job verschwinden wird." Hier hebt Saylor die potenzielle Rolle von Bitcoin als Einkommensquelle in einer Zukunft hervor, in der Automatisierung und KI viele traditionelle Arbeitsplätze ersetzen könnten.

Blockchain-Entwicklungen schreiten voran

Auch im Bereich der Blockchain-Technologie sieht Saylor eine Beschleunigung der technologischen Entwicklungen. Es gibt immer mehr Kombinationen unterschiedlicher Anwendungsfälle, die darauf abzielen, die Nutzung der Blockchain-Technologie weiter voranzutreiben. So kündigte Sony kürzlich an, eine eigene Blockchain herauszubringen, die Anwendungen im Bereich digitaler Medien wie Musik und Bilder ermöglichen soll.

