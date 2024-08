Ethereum Prognose: Wale bullisch! Springt ETH jetzt über 3.000 $?

Mit einem leichten Rücksetzer von rund 1,5 Prozent in den letzten 24 Stunden gibt es bei Ethereum aktuell Gewinnmitnahmen. Auf Wochensicht gab es hier eine Seitwärtsbewegung. Dennoch bleibt ETH hinter Bitcoin zurück. Nun zeigen On-Chain-Daten jedoch bullische Wal-Bewegungen, sodass Ethereum durchaus zeitnah die psychologische Kursmarke von 3.000 US-Dollar ansteuern könnte.

Wale greifen zu - explodiert Ethereum jetzt über 3.000 $?

In den letzten 96 Stunden haben Ethereum-Wale nämlich über 200.000 ETH angehäuft, was einem Wert von etwa 540 Millionen US-Dollar entspricht. Diese massive Akkumulation zeigt ein starkes Vertrauen großer Investoren in Ethereum und könnte auf eine bevorstehende Marktrallye hinweisen. Solche Bewegungen sind oft ein Indikator für zukünftige Preissteigerungen. Wale empfinden ETH aktuell augenscheinlich als unterbewertet.

Ethereum whales have accumulated over 200,000 $ETH in the last 96 hours, adding approximately $540 million to their holdings! pic.twitter.com/is9LqpQAS9 - Ali (@ali_charts) August 26, 2024

Der folgende Analyst hebt derweil in einem Beitrag auf X hervor, dass die Menge an Ethereum auf zentralisierten Börsen ein neues Rekordtief erreicht habe. Diese Entwicklung weist auf ein immer knapper werdendes Angebot hin. Wenn die Nachfrage weiterhin steigt und gleichzeitig immer weniger ETH für den Handel verfügbar ist, könnte dies zu einem erheblichen Angebotsengpass führen. In der Ökonomie führt eine Verknappung eines begehrten Gutes häufig zu einer Wertsteigerung, da Käufer bereit sind, mehr zu zahlen.

WE ARE NOT BULLISH ENOUGH!



The percentage of Ethereum held on centralized exchanges just hit a NEW ALL-TIME LOW!



As this development continues, ETH supply shock potential is REAL. pic.twitter.com/zw4yl7gUgh - Leon Waidmann | Onchain Insights (@LeonWaidmann) August 26, 2024

Ethereum-ETFs: Wann endet der Verkaufsdruck?

In den letzten Wochen haben Investoren allerdings noch insgesamt 465 Millionen US-Dollar aus neun neu aufgelegten Fonds in den USA abgezogen. Trotz dieser Rückflüsse gibt es dennoch positive Entwicklungen. So verzeichnete der iShares Ethereum Trust (ETHA) von BlackRock Nettozuflüsse von über 1 Milliarde US-Dollar.

Ein Großteil der Abflüsse aus den Ethereum-ETFs stammt jedoch aus dem Grayscale Ethereum Trust (ETHE), der ursprünglich 2017 aufgelegt und im Juli dieses Jahres in einen ETF umgewandelt wurde. Aufgrund der hohen Gebühren dieses Produkts haben viele Investoren ihre Mittel in kostengünstigere Alternativen umgeschichtet. Exkludiert man die Abflüsse aus Grayscale, wurden in den ersten fünf Wochen über 2 Milliarden US-Dollar in die anderen Ether-ETFs investiert.

Spot eth ETFs have experienced $465mil of net outflows since launching 5 weeks ago…



But you have to look beyond Grayscale Ethereum Trust IMO.



I offer some thoughts here on why there's much more to the story (which is a success story).



via @HeleneBraunn https://t.co/daNR03pwYq - Nate Geraci (@NateGeraci) August 27, 2024

Sobald der Verkaufsdruck bei den ETH ETFs nachlässt, könnten die starke Nachfrage der Wale und das knappe Angebot zu einer Neubewertung führen.

Ethereum Alternative: Meme-Layer-2 PEPU vor 11 Mio. $ Meilenstein

Ethereum entwickelt sich kontinuierlich weiter, auch und gerade im Layer-2 Ökosystem. Der Markt für Meme-Coins bleibt ebenfalls im Jahr 2024 dynamisch und zieht weiterhin spekulative Investoren an. Ein spannendes Projekt ist Pepe Unchained. Ein Raising Capital von rund 11 Millionen US-Dollar im Presale deutet das Potenzial an. Pepe Unchained hebt sich dabei durch seinen klaren Fokus auf einen praktischen Nutzen von anderen Meme-Coins ab.

Die Vision von Pepe Unchained für 2024 basiert darauf, zwei der aktuellsten Trends im Krypto-Bereich zu vereinen: Meme-Coins und Layer-2-Technologien. Das Ziel des Projekts ist es, eine Plattform zu schaffen, die speziell auf die Bedürfnisse von Meme-Coins zugeschnitten ist. Damit sollen die typischen Schwächen traditioneller Blockchains, wie hohe Gebühren und langsame Transaktionsgeschwindigkeiten, überwunden werden. Pepe Unchained verfolgt einen innovativen Ansatz, indem es sich von den traditionellen ERC-20-Token abwendet. Stattdessen setzt das Projekt auf eine Layer-2-Lösung, die sowohl die Transaktionskapazitäten erhöht als auch die damit verbundenen Kosten signifikant senkt.

Zum Pepe Unchained Presale

Zentral von Pepe Unchained ist die Vision, ein umfassendes und dynamisches Ökosystem für Meme-Coins zu etablieren. In diesem Ökosystem sollen verschiedene Meme-Coins koexistieren, unterstützt durch schnelle und kosteneffiziente Transaktionen dank der Layer-2-Technologie.

Langfristig soll PEPU, der native Token von Pepe Unchained, eine Schlüsselrolle spielen. Der bisherige Erfolg des Vorverkaufs, der bereits 11 Millionen US-Dollar eingebracht hat, zeigt großes Interesse. Wer in Pepe Unchained investieren möchte, kann einfach die Website besuchen, das Wallet verbinden und dann ETH/USDT/BNB gegen PEPU tauschen. Sogar die Zahlung via Kreditkarte ist möglich. Allerdings folgt in 48 Stunden die nächste Preiserhöhung, sodass es PEPU nur noch kurze Zeit für 0,0093477 US-Dollar gibt. Direkt nach dem Kauf können Anleger PEPU für 185 Prozent APY staken.

Zum Pepe Unchained Presale

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.