Ethereum News: Experte verrät, wie viel ETH-Token Krypto-Wale derzeit kaufen

Ethereum ist nicht ohne Grund die zweitgrößte Kryptowährung der Welt: Das ETH-Ökosystem ist Heimat für viele Layer-2-Blockchains, für Meme-Coins und natürlich das größte Netzwerk für die Entwicklung von dezentralen Anwendungen (dApps). Mit einer Marktkapitalisierung von über 322 Milliarden US-Dollar liegt der ETH-Token auch weiterhin unangefochten auf Platz 2.

Dabei ist gerade dieser Wert in den letzten Tagen noch einmal angestiegen, nachdem eine Reihe von Großanlegern - auch als "Krypto-Wale" bezeichnet - hohe Summen in die Kryptowährung investiert haben. Wir verraten, welche Summen genau geflossen sind und was die Gründe für diese Investitionen sein könnten.

Ethereum weiterhin im Minus: Kaufen ETH-Wale den Dip?

Der Krypto-Analyst Ali Martinez hat bereits gestern auf der Social-Media-Plattform X (ehemals Twitter) verraten, dass die Ethereum-Großanleger innerhalb von 96 Stunden satte 200.000 ETH-Token im Wert von über 540 Millionen US-Dollar erworben haben. Innerhalb dieser Zeit konnte der Ethereum Kurs zwar zwischenzeitlich steigen, doch ist er zu Beginn der Woche wieder auf ein Niveau zurückgefallen, dass bereits in der Woche zuvor gehalten wurde.

Dies könnte darauf hindeuten, dass vor allem Großanleger langfristig investieren, während viele Kleinanleger ihre ETH-Bestände jetzt veräußern. Die ETH-Wale könnten so versuchen, günstig die zweitgrößte Kryptowährung der Welt zu kaufen, bevor in den kommenden Monaten der Preis zu steigen beginnt. Doch was wissen die Großanleger, was viele Kleinanleger scheinbar nicht wissen?

Ethereum whales have accumulated over 200,000 $ETH in the last 96 hours, adding approximately $540 million to their holdings! pic.twitter.com/is9LqpQAS9 - Ali (@ali_charts) August 26, 2024

Einer der Hauptgründe, der für einen baldigen Kursanstieg sorgen könnte, dürfte die Tatsache sein, dass die US-Notenbank Federal Reserve aller Wahrscheinlichkeit nach den US-Leitzins von aktuell 5,5 Prozent senken wird. Wie stark die Senkungen ausfallen wird, bleibt abzuwarten, doch dürfte eine entsprechende Zinsreduzierung die gesamte Krypto-Branche ankurbeln und zunächst den Bitcoin Kurs beflügeln, bevor dann die Altcoins - allen voran Ethereum - nachziehen können.

Gleichzeitig neigt sich die Sommerpause dem Ende zu, denn historisch betrachtet ist der August der schwächste Monat für den Krypto-Markt. So könnten sich die Krypto-Zuflüsse in den kommenden Wochen stark erhöhen, was einen allgemeinen Bullenmarkt auslösen dürfte. Dann könnte Ethereum - als größter Altcoin der Welt - nicht nur bald die psychologisch wichtige Marke von 3.000 US-Dollar erneut überschreiten, sondern dank der Einführung der Ethereum-Spot-ETFs in den USA auch ein neues Allzeithoch in den kommenden Monaten anpeilen.

Sollte dies passieren, dürfte nicht nur der ETH-Token selbst einen starken Kursgewinn verzeichnen, sondern viele Projekte des Ethereum-Ökosystems werden davon profitieren. Gerade Meme-Coins, die im ersten Halbjahr 2024 als einzige Sparte den Bitcoin-Gewinn übertreffen konnten, sind derzeit bei risikofreudigeren Anlegern besonders beliebt.

Über 10 Millionen US-Dollar im Presale: Pepe Unchained lockt mit hohen Staking-Prämien

Gerade im Vergleich zur Solana-Blockchain haben Ethereum-basierte Meme-Coins das Problem, dass die ETH-Blockchain einfach zu langsam und zu teuer ist. Genau an dieser Stelle setzt Pepe Unchained ($PEPU) an, denn der Layer-2-Meme-Coin setzt zwar auf der Ethereum-Blockchain auf, kann jedoch bis zu 100-mal schneller agieren und dadurch auch wesentlich günstigere Konditionen anbieten. So werden nicht nur geringere Gebühren für die Transaktionen verlangt, sondern auch die Staking-Belohnungen fallen wesentlich höher als bei ähnlichen Konkurrenzprodukten aus.

Gleichzeitig bietet Pepe Unchained als weltweit erster Layer-2-Meme-Token die Möglichkeit, ein eigenes Ökosystem aufzubauen. Denn im offiziellen Whitepaper verraten die $PEPU-Entwickler, dass ein Erfolg des Projekts dafür sorgen könnte, dass noch weitere Meme-Coin-Projekte gestartet werden.

Tatsächlich lässt sich bei einem Blick auf das bisher gesammelte Kapital von einem starken Erfolg sprechen: Über 10,8 Millionen US-Dollar sind mittlerweile in Pepe Unchained geflossen. Damit zählt der $PEPU-Token bereits heute schon zu den erfolgreichsten Presale-Token des Jahres.

Auch der Preis erhöht sich spätestens innerhalb der nächsten 48 Stunden automatisch: Aktuell kostet ein $PEPU-Coin günstige 0,0093477 US-Dollar, doch beim Erreichen des nächsten Meilensteins wird sich dieser Preis erhöhen. Wer also ein Interesse an dem "kleinen Bruder" des Pepe Coins hat, der sollte nicht zu lange mit der Investition warten.

