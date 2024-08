Datum der Anmeldung:

21.08.2024



Aktenzeichen:

B1-108/24



Unternehmen:

DAL Deutsche Anlagen-Leasing GmbH & Co. KG, Mainz; Winter Holding GmbH & Co. KG, Nußloch; Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an der Fadia Grundstücksverwaltungsgesellschaft mbH & Co. Vermietung KG, Mainz, durch die Winter Holding GmbH & Co. KG, Nußloch



Produktmärkte:

Gewerbeimmobilien

