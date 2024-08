Der Geschäftsbereich Aftermarket von Tenneco unternimmt ehrgeizige Schritte zur Unterstützung der Wachstumsziele von europäischen Vertriebshändlern, Großhändlern und Kfz-Servicebetrieben

KONTICH, Belgien, Aug. 27, 2024, die globale Unternehmensgruppe Aftermarket von Tenneco, wird auf der Automechanika 2024, die vom 10. bis 14. September in Frankfurt am Main, Deutschland, stattfindet, verschiedene Marken-Updates sowie umfangreiche Erweiterungen der Produktpalette mehrerer seiner traditionsreichen Marken vorstellen. Über diese Erfolge wird die Geschäftsleitung im Rahmen einer Pressekonferenz am 11. September berichten. Kunden können sich am DRiV-Messestand in Halle 4.0, C31 der Messe Frankfurt informieren.



DRiV wurde 2019 gegründet und ist einer der weltweit führenden Partner für Ersatzteilhändler und -großhändler, Motoreninstandsetzer sowie Kfz-Service- und Reparaturbetriebe. Zu DRiV gehören 31 der branchenweit renommiertesten Marken, darunter Monroe®, MOOG®, Ferodo®, Champion®, Walker® und Wagner, sowie sechs Marken, die für höchste Motorenkompetenz stehen. Das Unternehmen beschäftigt weltweit rund 9.000 Mitarbeiter und betreibt ein Netzwerk von 20 Entwicklungs- und Technikzentren sowie 29 Vertriebseinrichtungen.

"Vor nunmehr fünf Jahren haben wir DRiV gegründet, um das Potenzial unserer einzigartigen Markenfamilie mit einem völlig neuen Niveau an Produktinnovation, Reichweite, Komfort und Unterstützung für Aftermarket-Kunden zu kombinieren", sagte Jean Francois Bouveyron, DRiV EMEA Vice President und General Manager, Tenneco. "Branchenexperten, die die Automechanika 2024 besuchen, können sich davon überzeugen, dass wir nicht nur weiterhin diese Wettbewerbsvorteile bieten, sondern auch Maßnahmen ergreifen, die unsere Kunden dabei unterstützen, in einem sich schnell verändernden Markt langfristig erfolgreich zu sein."

Die Ankündigungen von DRiV auf der Automechanika 2024 umfassen:

Wesentliche Verbesserungen der Markenidentität und -positionierung von DRiV .

. Die Einführung eines umfassenden, absatzstarken Komponentensortiments unter der weltweit angesehenen DRiV-Marke Wagner .

. Die Einführung zusätzlicher Produktangebote und Erweiterungen für Leicht- und Nutzfahrzeuge von Monroe , einer der weltweit bekanntesten und renommiertesten Marken der Automobilbranche.

, einer der weltweit bekanntesten und renommiertesten Marken der Automobilbranche. Den Relaunch der Marke MOOG und ihrer Produktpalette, mit einem neuen Schwerpunkt auf Produktinnovationen, die Mechanikern Zeit sparen und dabei helfen, Reklamationen zu vermeiden.

und ihrer Produktpalette, mit einem neuen Schwerpunkt auf Produktinnovationen, die Mechanikern Zeit sparen und dabei helfen, Reklamationen zu vermeiden. Eine umfangreiche neue Produktpalette von Walker , einem renommierten OEM-Partner für Abgassysteme.

, einem renommierten OEM-Partner für Abgassysteme. Die Einführung der nächsten Generation digitaler Informations- und Supportfunktionen für Kunden der Engine Expertise-Marken von DRiV: AE®, FP Diesel®, Glyco®, Goetze®, Nüral® und Payen®.

Zudem können sich die Besucher der DRiV-Ausstellung darüber informieren, wie die technische Schulungs- und Online-Wissensplattform Garage Gurusdes Unternehmens Mechanikern, Servicetechnikern, Motorenbauern und Studenten dabei hilft, eine Vielzahl komplexer Fahrzeugsysteme besser zu diagnostizieren und zu reparieren.

"Wer sich auf der Automechanika mit unserem Team austauscht, wird feststellen, dass wir unser Tempo bei Innovationen, der Einführung neuer Teile, beim Kundenservice, Support und bei der Wertschöpfung erheblich beschleunigen, um die Branche und unsere Geschäftspartner beim Erreichen ihrer Wachstumsziele zu unterstützen", so Massi Milani, Executive Director, Product, Pricing and Marketing EMEA, DRiV. "Wir wollen für jeden Kunden im Aftermarket der bestmögliche Partner sein, egal ob es sich um ein Teilevertriebsnetz oder eine kleine, familiengeführte Werkstatt handelt. Wir glauben, dass diese Branche eine vielversprechende, glänzende Zukunft für alle bereithält."

Über Tenneco

Tenneco ist einer der weltweit führenden Entwickler, Hersteller und Vermarkter von Automobilprodukten für die Erstausrüstung und den Ersatzteilmarkt. Mit den Geschäftsbereichen DRiV, Performance Solutions, Clean Air und Powertrain treibt Tenneco den Fortschritt in der globalen Mobilität voran, indem Technologielösungen für Leichtfahrzeuge, Nutzfahrzeuge, Off-Highway, Industrie, Motorsport und den Aftermarket angeboten werden.

Weitere Informationen finden Sie unter www.tenneco.com.

Ein Foto zu dieser Ankündigung ist verfügbar unter:

https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/eb0067f9-69b2-4049-b799-f0ac6acd2bf6