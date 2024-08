Die Aktie des chinesischen Online-Shopping-Lieblings Pinduoduo (PDD) ist am Montag um 28,5 % abgestürzt und hat dabei die Aktienkurse seiner Mitbewerber Alibaba und JD.com heruntergezogen. Der Crash der PDD-Aktie verbrannte rund 55 Milliarden US-Dollar an Marktkapitalisierung. Es ist ein weiteres Warnsignal für die Wirtschaft in China, die nach wie vor unter der Immobilienkrise und nachlassenden ...

