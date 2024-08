Berlin (ots) -Halbzeit bei den Dreharbeiten zum neuen "Polizeiruf 110: Das Spiel gegen den Ball": Seit dem 13. August entsteht der neue Sonntagskrimi des Rundfunk Berlin-Brandenburg (rbb) an Drehorten in der Region, darunter auch das Sportforum Hohenschönhausen. Regie führt Christian Werner. Das Drehbuch stammt von Michael Fetter Nathansky und Daniel Bickermann.Zum Inhalt:In Küstrin wird in einem auf dem Gelände einer polnischen Gerüstbaufirma geparkten LKW die Leiche der deutschen Geschäftsführerin Olivia Briegel aufgefunden. Die Kommissar:innen Vincent Ross (André Kaczmarczyk) und Alexandra Luschke (Gisa Flake) werden vor Ort mit den Ermittlungen beauftragt und finden heraus, dass das Opfer kurz vor seinem Tod die Firma lebendig verlassen haben muss, um joggen zu gehen. Der polnische Fahrer des LKW, Patryk Dobosz (Albert Tallski), der die Leiche gefunden hat, beschuldigt seinen Landsmann und Kollegen Jakub Sobinski (Adrian Topol), Olivia umgebracht zu haben. Dobosz unterstellt ihm, dass er Ambitionen auf den Chefposten der Firma hatte. Schnell wird klar: Der Fundort ist nicht der Tatort.Die Spur führt die Kommissar:innen auf das Nachbargrundstück, auf dem ein deutsch-polnischer Amateur-Fußballverein sein Trainingsgelände hat und dessen Präsidentin das Opfer war. Olivia war offensichtlich nicht nur eine vielbeschäftigte Frau mit vielen Aufgaben und Interessen, sondern auch Mutter eines 13-jährigen Jungen. Die Kommissar:innen haben die schwierige Aufgabe, den minderjährigen Sohn, Marco Briegel (Len Blankenberg), über den Tod seiner Mutter zu informieren. Marco wirkt hochgradig verstört und verschlossen. Die Befragungen des Jungen gestalten sich schwierig, offensichtlich hatte seine Mutter ein Verhältnis mit einem Angestellten, vom dem der Junge wusste.Da Marco keine weitere Familie hat, müssen Luschke und Ross eine Sozialarbeiterin vom Jugendamt benachrichtigen, die sich um den Jungen kümmert. Ein wenig Halt findet Marco bei seinen Freunden, Robert Sobinski (Lauri Kröck) und Kevin Jankowski (Franz Ferdinand Krause), mit denen er in der Jugendmannschaft spielt. Gemeinsam hoffen sie auf eine Profi-Karriere, um von hier wegzukommen.Auch im Fußballverein war Olivia aufgrund ihrer teils willkürlichen Entscheidungen nicht bei allen beliebt. Erst vor wenigen Wochen wurde der Trainer der Mannschaft, Pawel (Ivan Shvedoff), gegen den Willen der Jungs entlassen und ein neuer Trainer, Hannes (Hanno Koffler), von Olivia installiert. Die Kommissar:innen versuchen herauszufinden, ob es einen Vorfall gab, der diesen kurzfristigen Trainerwechsel vor dem großen Turnier, bei dem es für die Jungs um ein wichtiges Scouting geht, erklärt.Im Laufe der Ermittlungen wird klar, dass sich die Tat zum Zeitpunkt des Public Viewings des EM Viertelfinalspiels Deutschland gegen Spanien ereignet haben muss. Hatte der Täter den Mord geplant oder ist es ein Zufall, dass fast alle Verdächtigen für die zweite Halbzeit des Spiels kein Alibi haben? Wer konnte sich unbemerkt davonschleichen, wer hat das stärkste Motiv? Wem trauen Ross und Luschke den perfekten Mord zu?Gedreht wird noch bis Mitte September u. a. in Berlin-Köpenick, Großbeeren und Lebus. Die Ausstrahlung ist für Frühjahr 2025 geplant. "Das Spiel gegen den Ball" ist eine Produktion der EIKON Media GmbH (Produzent: Mario Krebs, Producerin Franziska Lutz) im Auftrag des rbb (Redaktion: Daria Moheb Zandi). Ein erstes Pressefoto steht unter www.ard-foto.de zur Verfügung. Ein Setbesuch ist nicht möglich, wir bitten um Verständnis.Pressekontakt:Ulrike HerrTel. 030 / 97 99 3 - 12 115ulrike.herr@rbb-online.deOriginal-Content von: rbb - Rundfunk Berlin-Brandenburg, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/51580/5851785