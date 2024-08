Kann Delta Air Lines positiv überraschen? Das 3. Quartal wird in jedem Fall durch das Crowdstrike Desaster belastet, aber die Börse wird den Fokus insbesondere auf das operative Geschäft legen und ob die Airline das untere oder obere Ende der eigenen Prognose erreichen wird.Die Airlines stehen in diesem Jahr unter Druck. Die Börse befürchtet, dass die Nachfrage auf hohem Niveau stagniert und gleichzeitig die Kapazitäten in der Branche weiter anwachsen, was die Ticketpreise noch stärker unter Druck setzt, als es bereits im 2. Quartal der Fall ...

