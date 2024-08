Apple - tauscht CFO aus

Werbung







Wegen Sicherheitsbedenken an den 787 Dreamliner Modellen ordnete die US-Luftfahrtbehörde Federal Aviation Administration (FAA) Inspektionen an Hunderten Flugzeugen an. Diese warnte, dass eine unbeabsichtigte horizontale Bewegung eines besetzten Pilotensitzes zu einem schnellen Sinkflug des Flugzeugs und zu schweren Verletzungen von Passagieren und Besatzung führen könnte. Die Inspektionen resultieren aus einem Vorfall im März bei LATAM Airlines, bei der das Flugzeug in einen plötzlichen Sturzflug überging. Laut der Behörde soll es hier durch die Bewegung des Kapitänsitzes zu einer Deaktivierung des Autopiloten gekommen sein. Zudem soll es fünf ähnliche Berichte über solche Vorfälle geben, von denen noch zwei untersucht werden.









Quelle: HSBC