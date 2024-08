3 Gründe für eine weitere Explosion des Tron-Kurses

Kaum eine Kryptowährung hat in den letzten Wochen so viel Aufsehen erregt wie Tron (TRX). Mit einem Anstieg von über 30 % in den letzten zwei Wochen wird Tron aktuell bei einem Preis von 0,1606 US-Dollar gehandelt und hat damit eine Marktkapitalisierung von knapp 14 Milliarden US-Dollar erreicht. Durch diesen Anstieg konnte Tron im Ranking aufsteigen und sich unter den Top 10 der größten Kryptowährungen nach Marktkapitalisierung einfinden. Wir möchten drei Gründe beleuchten, warum die Blockchain rund um den TRX-Token einen weiteren Aufstieg in der Kryptowelt erleben könnte.

Tron Kurs im letzten Monat, Quelle: www.coinmarketcap.com

Delegated Proof-of-Stake (dPoS) Konsensmechanismus

TRON verwendet das sogenannte Delegated Proof-of-Stake (dPoS) Modell, bei dem Token-Inhaber ihre Stimmrechte an "Super-Repräsentanten" delegieren, die dann Transaktionen validieren. Im Unterschied zu normalem Proof of Stake gibt es hier eine begrenzte Anzahl an Repräsentanten, wodurch das Netzwerk zusätzlich schneller und effizienter wird. Diese Repräsentanten können durch die Community gewählt werden, aber bei negativem Verhalten auch kurzfristig ersetzt werden. Für die Durchführung der Validierung erhalten sie entsprechende Belohnungen.

Damit bietet dieses System sowohl Effizienz als auch Sicherheit, indem es die Anzahl der aktiven Validatoren reduziert und gleichzeitig das Netzwerk dezentralisiert hält. Dadurch bildet dieser Konsensmechanismus einen deutlichen Unterschied zu den traditionellen Proof-of-Work- und Proof-of-Stake-Mechanismen, durch die Einbindung des Stimmrechts der Token-Inhaber.

Positive Marktaussichten

Das bullische Momentum rund um den Token lässt viele Analysten und Experten davon ausgehen, dass der Kurs der Währung auch in den nächsten Wochen weiter steigen wird. Auch das Überholen der Kryptowährung Cardano hat einen weiteren Push für den Token gebracht. Daher gehen viele Prognosen davon aus, dass schon bald der Wert von 0,2 US-Dollar bei entsprechendem Marktumfeld erreicht werden könnte. Diese Analysen sind allerdings mit Vorsicht zu genießen, da sich durch den aktuellen Hype auch ein kurzfristiger Abschwung ergeben könnte, bevor der Kurs in nachhaltiges Wachstum übergehen kann.

Memecoins und Sun.Pump

Der Hype, der um den Coin ausgebrochen ist, könnte aufgrund der Neuerungen rund um das Projekt Sun.Pump seine Ursache gefunden haben. Dabei hat Justin Sun, der Gründer von Tron, bekannt gegeben, dass er eine neue Plattform für den einfachen und sicheren Launch von Memecoins auf seiner Plattform einführen will. Nach dieser Ankündigung schoss der Preis schnell in die Höhe, woraufhin auch direkt der Marktgang der Plattform folgte.

Neue Token auf sun.pump, Quelle: https://dune.com/hashed_official/sunpumpmeme

Das System bietet eine einfache Möglichkeit, Memecoins mit hoher Liquidität zu erstellen und den Handel auf der Tron-Blockchain durchzuführen. Laut Daten von Dune sind seit dem Start am 12. August mittlerweile über 50.000 neue Memecoins auf dieser Plattform gelistet worden, mit Einnahmen von über 20 Millionen US-Dollar. Dabei wurden allein am 21. August über 3,65 Millionen US-Dollar an Handelsvolumen auf der neuen Plattform verzeichnet.

Während viele Entwickler hier auf eine vorgefertigte Lösung setzen und damit einem breiten Trend folgen, geht der neue Token Pepe Unchained ($PEPU) einen individuellen Ansatz und bringt mit seinem Coin eine eigene Layer-2-Blockchain auf den Weg. Die Mission der Entwickler geht hier deutlich weiter, als nur einen weiteren Memecoin auf den Markt zu bringen, hier soll ein echtes Ökosystem entstehen.

Während sich die meisten Memecoins nur mit schnellem Wachstum durch virale Bekanntheit befassen, geht das neue Projekt $PEPU einen viel breiteren Weg. Mit der Möglichkeit, zukünftig auch andere Coins sowie DeFi- oder GameFi-Projekten eine passende Basis zu bieten, könnte der $PEPU-Token mit seiner eigenen Blockchain ein neuer Standard im Kryptobereich werden. Dabei bietet diese Layer-2-Lösung schon von Beginn an deutlich bessere Leistungsdaten als beispielsweise Ethereum. So sollen Transaktionen hier um das 100-fache schneller abgewickelt werden können, und die Kosten für die Durchführung sollen in den Centbereich gedrückt werden.

Wie sich auch bei der Plattform Sun.Pump gezeigt hat, sind aktuell Investoren und Anleger sehr interessiert an diesen Lösungen. So kann auch Pepe Unchained täglich Fundings von mehr als 100.000 US-Dollar verzeichnen und mittlerweile über 10,7 Millionen US-Dollar für die Projektfinanzierung und den Launch des nativen Tokens aufbringen. Laut Tweets auf der Social-Media-Plattform X könnte die Entwicklung der Blockchain schon fortgeschritten sein, wobei diese gleichzeitig mit dem Token auf den dezentralen Börsen starten soll. Wer daher noch zum Vorverkaufspreis einsteigen möchte, sollte sich beeilen, um diese Gelegenheit eines ähnlichen Anstiegs wie bei Tron nicht zu verpassen.

