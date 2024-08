Stablecoins am Höchststand: Ist das wirklich so bullish?

In den letzten Tagen macht die Meldung die Runde, dass die Marktkapitalisierung der Stablecions ein neues Allzeithoch erreicht hat. Stablecoins unterliegen keinen Kursschwankungen und können ihre Marktkapitalisierung nur erhöhen, wenn mehr Coins in Umlauf gebracht werden, was wiederum nur passiert, wenn die Nachfrage hoch ist. Die Emittenten müssen für jeden Stablecoin, den sie ausgeben, einen Gegenwert als Absicherung reservieren. Von Analysten wird das gerne als bullishes Signal gewertet, wenn viele Stablecoins in Umlauf sind.

Warum sollen viele Stablecoins bullish für den Kryptomarkt sein?

Stablecoins sind an die jeweilige Währung gebunden, die sie repräsentieren. Ein USDT ist also immer einen US-Dollar wert, während ein EURC immer einen Euro wert ist, mit minimalen Schwankungen, die kaum der Rede wert sind. Der Vorteil ist, dass man auf Stablecions ausweichen kann, wenn man bei Bitcoin zum Beispiel eine Korrektur erwartet, oder bei einem anderen Coin, in den man investiert hat.

Mit dem Tausch in einen Stablecoin hat man seine Gewinne zwar vorübergehend realisiert, löst aber in der Regel keine Steuerlast aus, da man noch immer in Krypto investiert ist und die Coins jederzeit wieder gegen andere tauschen kann, wenn sich die Marktlage bessert.

Stablecoin supply is steadily increasing, reaching an all-time high.



Funds are flowing into Binance, correlating with this rise.



The price increase after surpassing 50k in Perp dominance was driven by a significant uptick in the Taker Buy/Sell Ratio for stablecoins on Binance. pic.twitter.com/zqzJtFEKzu - Kyledoops (@kyledoops) August 27, 2024

Man geht also davon aus, dass viele Stablecoins, die bereit liegen, um in andere Kryptowährungen getauscht zu werden, die Kurse schnell in die Höhe treiben könnten. Theoretisch ist das auch richtig. Aber ist das Signal wirklich so bullish?

Ist der Optimismus berechtigt?

Die Idee, dass Stablecoins bald wieder in andere Coins getauscht werden, ist zwar nicht ganz aus der Luft gegriffen, allerdings sollten Anleger auch bedenken, dass Stablecoins nicht unbedingt eine Einstiegs-, sondern eher eine Ausstiegskryptowährung sind. Die wenigsten kaufen erst Stablecoins mit Fiatwährungen, nur um diese dann gegen Bitcoin und Co. einzutauschen und dabei wieder Gebühren zu bezahlen.

Anleger kaufen also eher zuerst direkt die Coins, in die sie investieren wollen, und tauschen diese erst später gegen Stablecoins, wenn sie eine weitere Korrektur erwarten. Das Erreichen eines neuen Allzeithochs der Marktkapitalisierung deutet also eher darauf hin, dass viele Investoren eine weitere Korrektur erwarten. Auch im Jahr 2022 ist das Stablecoin-Volumen explodiert. Damals war Bitcion mitten im Crash und ist auch noch deutlich weiter gefallen, während das Stablecoin-Volumen immer weiter gestiegen ist.

($USDT Marktkapitalisierung - Quelle: Coinmarketcap)

Was sicher stimmt ist, dass die Stablecoins schnell wieder in Bitcoin und Co. investiert werden könnten. Dennoch spiegelt das viele Kapital, das auf der Seitenlinie bereitliegt, auch die Unsicherheit der Marktteilnehmer wider. Anleger sollten davon ausgehen, dass das noch eine Weile so bleibt, weshalb auch immer mehr Investoren auf Initial Coin Offerings (ICOs) ausweichen, wobei derzeit vor allem Crypto Allstars sehr gefragt ist.

Jetzt mehr über Crypto Allstars erfahren.

Anleger setzen mit fast 800.000 Dollar auf Crypto Allstars

Bei einem ICO können neue Coins noch vor dem Listing an den Kryptobörsen direkt von den Entwicklern gekauft werden. Ähnlich wie Stablecoins unterliegen die neuen Coins, die man im ICO kauft, bis zum Listing an den Kryptobörsen noch keinen Kursschwankungen, da der Preis bis zum Handelsstart noch von den Entwicklern vorgegeben wird. Im Fall von Crypto Allstars ($STARS) wird der Tokenpreis bis zum Launch sogar noch mehrfach erhöht.

($STARS Initial Coin Offering - Quelle: Crypto Allstars Website)

Die $STARS-Token sind erst seit kurzem im Vorverkauf erhältlich, wobei bereits fast 800.000 Dollar umgesetzt wurden. Crypto Allstars überzeugt mit einem einzigartigen MemeVault-Protokoll, das es ermöglicht, Meme Coins unterschiedlicher Blockchains auf einer Plattform zu staken und eine Rendite zu erhalten, die umso höher ausfällt, je mehr $STARS-Token man hält.

Das Konzept begeistert, da dadurch Meme Coin Trader sämtlicher Blockchains zusammenkommen, die Interoperabilität gefördert wird und sich schnell viele Käufer finden können, die den $STARS-Kurs in die Höhe treiben. Analysten vermuten daher, dass $STARS nach dem Launch um mehr als das 10-fache steigen könnte.

Jetzt rechtzeitig einsteigen und $STARS im Presale kaufen.

Hinweis: Investieren ist spekulativ. Bei der Anlage ist Ihr Kapital in Gefahr. Diese Website ist nicht für die Verwendung in Rechtsordnungen vorgesehen, in denen der beschriebene Handel oder die beschriebenen Investitionen verboten sind, und sollte nur von Personen und auf gesetzlich zulässige Weise verwendet werden. Ihre Investition ist in Ihrem Land oder Wohnsitzstaat möglicherweise nicht für den Anlegerschutz geeignet. Führen Sie daher Ihre eigene Due Diligence durch. Diese Website steht Ihnen kostenlos zur Verfügung, wir erhalten jedoch möglicherweise Provisionen von den Unternehmen, die wir auf dieser Website anbieten.