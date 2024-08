Meme-Coin News: FLOKI könnte laut Experte 200 % zulegen, während Crypto All-Stars Meme-Staking revolutioniert

Floki ist eine der wenigen Kryptowährungen, die in der letzten Woche besonders starke Kursgewinne verzeichnen konnten. In den letzten sieben Tagen legte der FLOKI-Token nämlich satte 23,15 % zu und wird aktuell zu einem Preis von 0,0001599 US-Dollar gehandelt. Damit konnte der Meme-Coin in diesem Zeitraum besser als alle anderen großen Meme-Coins performen und rückt dadurch erneut in den Fokus vieler Anleger.

Ein Krypto-Experte hat sich nun näher mit der Zukunft von Floki befasst und verrät, wieso er von weiteren bullishen Veränderungen in den kommenden Wochen ausgeht.

Gibt es bald ein neues Allzeithoch für FLOKI?

Der X-Account World Of Charts ist dafür bekannt, dass sich der dahinter befindliche Analyst regelmäßig mit verschiedenen Kryptowährungen beschäftigt und entsprechende Chart-Analysen und Prognosen veröffentlicht. Bereits gestern präsentierte der Krypto-Experte in einem Tweet eine neue Chart-Analyse zu Floki, in der ein abwärts gerichtetes Dreieck aufgetaucht ist. Dies gilt in der technischen Analyse als mögliches Zeichen für einen baldigen Anstieg des Kurses.

Dabei hält der Analyst fest, dass der FLOKI-Kurs bei einem tatsächlichen Anstieg besonders stark explodieren könnte und nicht nur das bisherige Allzeithoch erreichen wird, sondern sogar darüber hinaus steigen könnte. Laut World Of Charts ist ein Kursanstieg von satten 200 Prozent bis September oder Oktober nicht unrealistisch.

$FlokiFloki On Verge Of Massive Breakout Incase Of Successful Breakout Expecting 200% Bullish Wave In Coming Days pic.twitter.com/eHGwqnOsBl - World Of Charts (@WorldOfCharts1) August 26, 2024

Damit dieses bullishe Szenario allerdings tatsächlich wie erwartet umgesetzt wird, muss der aktuelle FLOKI Kurs zunächst die obere Grenze des Dreiecks durchbrechen. Sollte dies gelingen, könnte die Kursexplosion buchstäblich bis zu 200 Prozent erreichen. Wird das Dreieck allerdings nach unten durchbrochen, so sorgt dies für eine starke Kurskorrektur, die den Preis merklich nach unten drücken wird. Bereits im vergangenen Monat hatte der unter dem Pseudonym "TimelessBeing" bekannte Krypto-Experte in einem Tweet darauf hingewiesen, dass seiner Meinung nach Floki äußerst robust sei und bis zum Ende des vierten Quartals 2024 starke Kursgewinne erfahren wird.

Wie wichtig der FLOKI-Token für die Meme-Coin-Szene ist, verrät unter anderem ein Blick auf die aktuelle Marktkapitalisierung: Mit über 1,5 Milliarden US-Dollar liegt Floki derzeit auf dem fünften Platz im Meme-Coin-Ranking. Außerdem gehört er zu den ersten Meme-Token, die auch im neuen Projekt von Crypto All-Stars ($STARS) eingesetzt werden können: Die MemeVault dieser Plattform ermöglicht die Nutzung von FLOKI im Staking-Programm und bietet damit eine Rendite für Anleger.

Neues Presale-Projekt erzeugt Interesse: Staking-Plattform Crypto All-Stars mit erfolgreichem Start

Die Idee von Crypto All-Stars ist schnell erklärt: Das MemeVault Ökosystem stellt eine Plattform dar, über die eine Vielzahl von Meme-Token im angebotenen Staking-Pool angelegt werden können. Je nach Meme-Coin wird eine unterschiedliche Höhe an jährlicher prozentualer Rendite (APY) angeboten, die in Form von $STARS-Token - dem nativen Coin von Crypto All-Stars - ausgezahlt wird. Derzeit werden elf verschiedene Kryptowährungen unterstützt - unter anderem Dogecoin, Pepe, Shiba Inu und FLOKI.

Zudem haben die Entwickler bereits erklärt, dass nach und nach weitere Krypto-Token in das Ökosystem implementiert werden sollen, um das langfristige Interesse - selbst bei Anlegern von neuen Meme-Coins - zu wecken.

Um eine möglichst große Bandbreite an Meme-Coin-Anleger ansprechen zu können, setzt Crypto All-Stars auf den ERC-1155-Tokenstandard, der es erlaubt, unendlich viele Coins in einer Transaktion zu versenden. Dadurch werden Kosten und Zeit reduziert, was gerade bei Meme-Coin-Währungen wichtig ist.

Zusätzlich gibt es vor allem für frühzeitige Anleger günstige Konditionen: Das Presale-Staking-Programm für den $STARS-Token ist bereits aktiv. Hier sollen über die nächsten zwei Jahre ganze 25 Prozent des gesamten Tokenvorrats an die Staking-Nutzer ausgezahlt werden. Weitere 20 Prozent sind für den Vorverkauf reserviert, während ein weiteres Viertel für die MemeVault-Belohnungen zurückgehalten wird. Derzeit liegt die APY des $STARS-Tokens übrigens bei 1.807 Prozent!

