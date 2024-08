EQS-Ad-hoc: Daldrup & Söhne AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung/Sonstiges

Daldrup & Söhne AG erwirtschaftet in H1 2024 eine EBIT-Marge von 10,3 % und hebt Jahresprognose an



27.08.2024 / 13:33 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Daldrup & Söhne AG erwirtschaftet in H1 2024 eine EBIT-Marge von 10,3 % und hebt Jahresprognose an Oberhaching / Ascheberg, 27. August 2024 - Die Daldrup & Söhne AG wird gemäß vorläufigen, nicht testierten Zahlen für das erste Halbjahr 2024 (zum 30. Juni) ein Konzern-EBIT von rd. EUR 3 Mio. erreichen. Das entspricht einer EBIT-Marge von rd. 10,3 %. Aufgrund des gut verlaufenden Bohrgeschäfts, eines soliden Auftragsbestands und einer von der kommunalen Wärmeplanung getriebenen dynamischen Marktentwicklung hebt der Vorstand die Prognose für das Geschäftsjahr 2024 an. Die Gesamtleistung wird voraussichtlich rund 50 Mio. Euro (vorher: 47 Mio. Euro) erreichen. Für die EBIT-Marge geht der Vorstand von einem Wert zwischen 7 % bis 9 % (vorher: 5 % bis 7 % der Gesamtleistung) aus. Der Halbjahresbericht 2024 wird planmäßig am 30. September 2024 veröffentlicht. Meldender: Andreas Tönies, CEO





Kontakt:

Daldrup & Söhne AG

Falk von Kriegsheim

IR Manager

Fon +49 (0)2593-9593-29

ir@daldrup.eu

www.daldrup.eu



Bajuwarenring 17a

82041 Oberhaching



