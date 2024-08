Zugegeben: Mit über einem Meter Höhe, 73 Zentimetern Breite und einem halben Meter Tiefe ist das Final-Fantasy-VII-Diorama von Lego nicht gerade klein - und mit 12.500 Dollar auch kein Schnäppchen. Was hinter dem besonderen Set steckt. Wir schreiben das Jahr 2023. Die Neuauflage des Spielklassikers Final Fantasy VII steht an. In einer Promo-Aktion durften Spieler:innen bestimmen, welche Spielszene zu einem Lego-Set verwandelt wird. Gewonnen hat die ...

Den vollständigen Artikel lesen ...