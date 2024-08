Altcoin News: KI-Coins im Aufstieg? Wieso der AI-Token-Sektor kurz vor einer Kursexplosion stehen könnte

Nur wenige Technologien konnten in den letzten Jahren die Technik-Branche so stark bestimmen wie künstliche Intelligenz (KI) und Blockchain-Konzepte. Es ist also nicht verwunderlich, dass heutzutage viele Kryptowährungen auf die Artificial Intelligence (AI) setzen.

Auch in den letzten Tagen konnte einige Kryptowährungen, die sich auf den Einsatz von KI-Technologien spezialisiert haben, starke Gewinne erzielen. Allen voran ist hier Artificial Superintelligence Alliance (FET) zu nennen, denn der Coin legte in den letzten sieben Tagen um über 50 Prozent zu. Doch was steckt hinter dem erneuten Anstieg der KI-Krypto-Sparte?

Nvidia-Quartalszahlen als treibender AI-Coin-Faktor?

Die Krypto-Sparte der KI-Token steht und fällt damit, wie stark die modernen Chips sind, denn schließlich trieben diese die technische Seite vieler KI-Projekte an. Auch die Unternehmen dahinter spielen jedoch eine wichtige Rolle und allen voran warten viele Anleger und Technik-Interessierte gespannt auf die aktuellen Quartalszahlen von Nvidia, dem größten Entwickler der Branche. Bereits morgen werden nämlich die neuesten Zahlen veröffentlicht und könnten dann nicht nur die Nvidia Aktie noch einmal pushen, sondern auch sämtlichen KI-Krypto-Projekten zu einem Aufwind verhelfen.

Die Nividia Aktie selbst konnte im vergangenen Monat bereits fast 10 Prozent an Wert gewinnen - vor allem deshalb, weil viele Anleger von positiven Quartalszahlen ausgehen. Aber auch die KI-Coin-Sparte selbst - und vor allem der FET-Token - haben in den letzten Wochen ordentlich zulegen können.

Der Artificial Superintelligence Alliance (FET) Kurs der letzten 7 Tage (Quelle: CoinMarketCap)

Gerade Fetch.Ai (FET) - eines der Projekte, das Teil der Artificial Superintelligence Alliance ist - konnte in den letzten Monaten viele Investoren überzeugen. Dabei versucht das Unternehmen dafür zu sorgen, dass die KI-Technologie vor allem im Alltag weiterhilft und unter anderem automatisch Besuche beim Arzt bucht, Termine beim Friseur oder der Maniküre vereinbart oder sogar das best möglichste Hotel zum günstigsten Preis aufspürt.

Außerdem sollten KI-Anleger unbedingt einen genaueren Blick auf den RENDER-Token werfen, denn dieser wird nicht ohne Grund häufig als "Nvidia der Krypto-Welt" tituliert: Das Unternehmen hinter der Kryptowährung vermietet Rechenleistung, die zum Beispiel von der Unterhaltungsbranche genutzt wird. Gerade durch den Hype um aktuelle KI-Projekte - allen voran ChatGPT und andere Large Language Models (LLMs) - setzen mehr und mehr Unternehmen auf die Leistungen von Render.

Allerdings gibt es eine Krypto-Sparte, die in den letzten Monaten noch stärkere Ergebnisse erzielen konnte, als die KI-Projekte: Moderne Meme-Coins liegen auch weiterhin im Fokus vieler Anleger und gerade junge Presale-Projekte scheinen es vielen Investoren angetan zu haben.

Multi-Chain-Coin Base Dawgz überschreitet 3-Millionen-Marke

Ein Beispiel für den aktuell anhaltenden Hype rund um die Meme-Token bietet Base Dawgz ($DAWGZ), denn das Presale-Projekt konnte innerhalb kürzester Zeit bereits über 3 Millionen US-Dollar an Kapital sammeln. Doch was genau steckt überhaupt dahinter?

Die Idee von Base Dawgz ist so simpel wie genial: Der Meme-Coin soll nicht nur auf einer einzigen Blockchain einsetzbar sein, sondern sich gleich auf allen großen Meme-Coin-Netzwerken nutzen lassen. Dazu gehören neben Solana und Ethereum auch die Binance Smart Chain, Base und Avalanche. Um diese technologische Leistung zu meistern, setzen die Entwickler auf die Portal-Bridge-Technologie sowie die Wormhole-Technologie.

Außerdem haben sich die Entwickler des Projekts ein einzigartiges Konzept ausgedacht, das unter dem Motto "Be Social for Airdrops" vertrieben wird: Der Share-to-Earn-Algorithmus ermöglicht Community-Mitgliedern, über den eigenen X-Account Inhalte zum Base Dawgz Presale zu erstellen und diese mit ihren Followern zu teilen. Hierfür erhalten sie dann Punkte, die am Ende des Vorverkaufs in $DAWGZ-Token umgemünzt werden.

Ebenso interessant: Ein erstes Staking-Programm läuft bereits im Vorverkauf und bietet aktuell eine jährliche prozentuale Rendite (APY) von 775 %. Grund genug für viele Anleger, in die neue Kryptowährung zu investieren und von einem günstigen Preis von gerade einmal 0,008173 US-Dollar zu profitieren.

