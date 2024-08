Baden-Baden (ots) -Die September-Highlights in der ARD Mediathek, der ARD Audiothek, auf Youtube und in den Social-Media-Kanälen auf einen Blick - vom SWR."Echtes Leben - Daves Start als Musiker" ab 28. August in der ARD MediathekWie weit gehe ich, um meinem Lebenstraum zu verwirklichen? David, 34, hat sein halbes Leben lang in der Industrie gearbeitet. Er kündigt seinen Job, um Musiker zu werden. Als 'Dave Collide' zieht er durch Kneipen, fährt Bierkisten aus, um seine Miete zu bezahlen und sammelt Social-Media-Follower. Im Nacken immer der Gedanke: War es richtig, den sicheren Job aufzugeben? Denn eigentlich ist er für einen Start ins Musikbusiness zu alt, Rücklagen hat er nicht und ihn plagen Zweifel, ob er genügend Talent hat.Warum anschauen?Spannende Doku über einen, der einen lebensverändernden Schritt wagt und erkennt, in welches Gedankenkorsett aus gesellschaftlichen Erwartungen er sein Leben lang gezwängt wurde.Wo zu finden?Ab 28. August in der ARD Mediathek."Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" ab 9. September in der ARD MediathekEine schillernde Persönlichkeit wird am 15. September 40 Jahre alt: Die Doku-Serie "Harry - Schicksalsjahre eines Prinzen" ergründet zu diesem Anlass die Coming-of-Age-Story des royalen Rebellen und taucht tiefer in die komplexe Figur des zweitgeborenen Prinzen ein: Wer ist der Mann, der der berühmtesten Familie der Welt den Rücken kehrt? Wer ist das "schwarze Schaf" der Windsors? Wer ist Prince Henry Charles Albert David, Duke of Sussex - genannt Harry?Warum anschauen?Der Royal-Rebell und seine Ehefrau Meghan füllen täglich die Gazetten. Die Doku-Serie erzählt die Geschichte hinter den Geschichten.Wo zu finden?Ab 9. September in der ARD Mediathek."Back to the Roots: Regina Halmich - Die Queen im Ring" ab 12. September in der ARD MediathekRegina Halmich kehrt zurück in den Boxring. Im September kämpft sie zum dritten Mal gegen ehemaligen "TV Total"-Moderator Stefan Raab. Die SWR Reihe "Back to the Roots" zeigt Regina Halmich bei den Vorbereitungen in Berlin für den Kampf gegen Raab und reist mit ihr in ihre alte Heimat Karlsruhe. Dort erzählt sie, wer sie geprägt und stark gemacht hat: Allen voran ihre Eltern und ihre beste Freundin, Hard-Rock-Röhre Doro Pesch.Warum anschauen?Sie ist eine Pionierin, die nicht nur im Ring Erfolge feierte, sondern auch den Respekt für Frauen im Boxsport erkämpft hat. Die Doku gewährt einen sehr persönlichen Einblick in ihr Leben.Wo zu finden?Ab 12. September in der ARD Mediathek."She Chef" ab 12. September in der ARD Mediathek"She Chef" begleitet die österreichische Kochweltmeistern Agnes Karrasch auf ihren Lehr- und Wanderjahren in drei der renommiertesten Restaurants Europas. Ihre Forderung nach Gleichberechtigung und Nachhaltigkeit wirbelt die verstaubte Sterneküche unterwegs ordentlich durcheinander. Wird sich die junge Frau ihren Platz in der Männerdomäne der Sterneküche erkämpfen können?Warum anschauen?Ein Film über die Zukunft der Arbeitswelt, die Träume der nachfolgenden Generation sowie die sinnliche Schönheit der Sterneküche - abseits des üblichen Starkults.Wo zu finden?Ab 12. September in der ARD Mediathek."SWR Aktuell - 360 Grad" ab 12. September auf Youtube"Ist die Stuttgarter Innenstadt nur noch ein Platz für Reiche?" "Ist die Heimat von Apache 207, die Gartenstadt in Ludwighafen, wirklich so hart, wie er sie besingt?" Solche Fragen klären die Hosts Leonie Maderstein und Marvin Neumann bei "SWR Aktuell - 360 Grad". Sie berichten im Vlogging-Stil über die Welt hinter der Schlagzeile. Eine kleine Kamera, ein Ort in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, einmal die Woche. Intensive Gespräche mit normalen Menschen, die an gesellschaftspolitischen Bruchlinien leben und erzählen können, wie sich ihr Alltag anfühlt.Warum anschauen?Ungewöhnliche Perspektiven auf gesellschaftspolitische Risse in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg. Dazu intensive Gespräche mit Menschen, die sonst häufig nicht zu Wort kommen.Wo zu finden?Ab 12. September auf dem SWR Aktuell Youtube-Kanal und in der ARD Mediathek."Mao - Der rote Kaiser" ab 17. September in der ARD MediathekMao wird von vielen Chines:innen immer noch wie ein Heiliger verehrt. Er ermöglichte China die Wiedererlangung seiner nationalen Souveränität und befreite das Land von der Demütigung der Fremdherrschaft. Er steht aber auch für die Errichtung einer brutalen Diktatur, der Millionen von Menschen durch Verfolgung und Hungersnöte zum Opfer fielen. Die ungebrochene Macht der Kommunistischen Partei sorgt dafür, dass dieses Kapitel der chinesischen Geschichte bis heute kaum aufgearbeitet worden ist. In eindringlichen Interviews mit Zeitzeuginnen und Zeitzeugen zeigt die Serie die psychischen Folgen von Maos Herrschaft und bietet so einen Einblick in die Seele der chinesischen Gesellschaft.Warum anschauen?Der Blick der Doku-Serie richtet sich nicht nur auf die Vergangenheit, sondern stellt vielfältige Bezüge zum heutigen China unter Staatspräsident Xi Jinping her.Wo zu finden?Voraussichtlich ab 17. September in der ARD Mediathek."Operation Overlord - Die Normandie und der D-Day" ab 20. September in der ARD AudiothekDie Schlacht um die Normandie im Zweiten Weltkrieg, die mit der Operation Overlord am D-Day des 6. Juni 1944 beginnt, dauert knapp drei Monate. Paris wird am 25. August befreit. Am 12. September überqueren die Alliierten erstmalig die deutsche Grenze. Wie dem Vergessen künstlerisch widerstehen, wie der militärischen Operation gedenken? 1994 besuchte der in Frankreich lebende Regisseur und Hörspielautor Ulrich Lampen die Normandie zum 50-jährigen D-Day-Jubiläum und fing die Sounds und Stimmen dort mit dem Mikro ein. 30 Jahre später öffnet er sein O-Ton-Archiv und gewährt Zugang zu den Aufnahmen von damals.Warum anhören?Spannende Zusammenstellung historischer Aufnahmen wider das Verstummen dieses Kampfes für Freiheit und Demokratie.Wo zu finden?Ab 20. September in der ARD Audiothek."Zuhause-Tour - Vanessa Mai in Concert" ab 21. September in der ARD MediathekSeit einem Jahrzehnt prägt Vanessa Mai die deutsche Musiklandschaft und ist erfolgreicher denn je. Die 32-Jährige nimmt ihre Fans unter dem Titel "Zuhause" bei einer ganz besonderen Show mit auf eine musikalische Reise durch ihre Karriere. Fans können sich auf die Hits der letzten zehn Jahren freuen, aber auch auf Songs ihres aktuellen Albums "Matrix". Das Konzert wurde am 4. Mai 2024 in der Porsche-Arena in Stuttgart aufgezeichnet.Warum anschauen?Konzert-Feeling im Wohnzimmer: In der ausverkauften Porsche-Arena in Stuttgart heizt die Sängerin aus Backnang ihrem Publikum richtig ein. Ein Auftritt voller Sehnsüchte und Emotionen.Wo zu finden?Ab 21. September in der ARD Mediathek.Weitere Informationen unter: http://swr.li/streaming-tipps-september-2024und http://swr.li/pressedossier-streaming-tippsMonatliche Streaming-Tipps als Mail erhalten? 