Eine wahre Cash Cow: MAG Silver könnte die Gelegenheit sein nach der Sie gesucht haben

Gleich neun unabhängige Analystenhäuser empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf

nachdem Silber im Sommer dieses Jahres nahe des Allzeithochs gehandelt wurde, erlebte es bis Anfang August einen leichten Rückgang, zeigt nun aber vielversprechende Anzeichen, dass es frühere Höchststände erreichen wird. Erwartete Zinssenkungen unterstützen diesen Aufwärtstrend und dürften Silber als Anlage noch attraktiver machen. Dies hat ein günstiges Umfeld für Unternehmen wie MAG Silver (MAG) geschaffen , dass Anlegern die Möglichkeit bietet, in funkelndes Silber zu investieren.

MAG Silver Corp. ist ein kanadisches Edelmetallbergbauunternehmen, das einen Anteil von 44 % an der Juanicipio-Mine im Silbertrend Fresnillo in der Nähe von Zacatecas (Mexiko) besitzt - einem der weltweit größten und ertragreichsten Silberbergbaugebiete, aus dem historisch schätzungsweise mehr als 10 % der weltweiten Silberproduktion stammt.

Obwohl die Aktien des Unternehmens in diesem Jahr bereits einen zweistelligen Anstieg von rund 25 % verzeichneten, bewerten Branchenanalysten das Unternehmen noch immer als "starken Kauf" und prognostizieren ein weiteres Aufwärtspotenzial von 25 % gegenüber dem durchschnittlichen Kursziel. Das Unternehmen hat kürzlich die Gewinnerwartungen für das zweite Quartal übertroffen und erwartet angesichts der starken operativen Leistung seiner neu in Betrieb genommenen Juanicipio-Mine in den kommenden Jahren steigende Finanzergebnisse.

Jochen Staiger von Commodity TV geht im nachfolgenden Video auf die beeindruckenden Zahlen des zweiten Quartals ein:

Wie Sie erfahren haben erzielte das Unternehmen im zweiten Quartal 2024 Einnahmen von 25,1 Millionen US-Dollar, was zu einem Nettogewinn von 21,6 Millionen US-Dollar oder 21 Cent pro Aktie führte. Zum Vergleich: Im zweiten Quartal 2023 betrug das Einkommen aus der Beteiligung des Unternehmens 22,4 Millionen US-Dollar und der Nettogewinn 19,4 Millionen US-Dollar oder 19 Cent pro Aktie.

Juanicipio verarbeitete im 2.Quartal 336.592 Tonnen Erz, was einer Steigerung von 3% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Der Silberäquivalentgehalt lag im 2. Quartal bei äußerst beeindruckenden 746 g/t was einer Steigerung von 5% gegenüber dem Vorquartal entspricht. Höhere Gehalte bei Silber, Blei und Zink, während der Goldgehalt im letzten Quartal etwas zurückging. Der Anstieg der unedlen Metallgehalte war äußerst bemerkenswert.

Quelle: Quartalsbericht MAG Silver

Die sehr starken Produktionszahlen in Kombination mit den konstruktiven Metallpreisen in letzter Zeit führten natürlich zu starken Finanzzahlen für MAG im zweiten Quartal. Der freie Cashflow für Juanicipio betrug äußerst beeindruckende 89 Millionen USD, gegenüber 28 Mio. USD im letzten Quartal.

Höhere Durchsätze und gute Qualität führten zu einer Silberproduktion von 5 Millionen Unzen für Juanicipio, und die Silberäquivalentproduktion lag im letzten Quartal bei 7.1 Millionen Unzen.

Die stake Produktion und die niedrigen Kosten im ersten Halbjahr haben das Unternehmen dazu veranlasst, seine Prognose für 2024 nach oben zu korrigieren. Es wird nun erwartet, dass Juanicipio im Jahr 2024 16,3 bis 17,3 Millionen Unzen mit einem AISC von 8,50 bis 9,25 Dollar pro verkaufter Unze Silber produzieren wird.

Quelle: Quartalsbericht MAG Silver

MAG meldete im zweiten Quartal ein bereinigtes EBITDA von 50 Mio. USD, einen Nettogewinn von 22 Mio. USD und einen freie Cashflow von 21 Mio. USD.

Das ist das beste Quartalsergebnis, das wir seit der Ankündigung der kommerziellen Produktion für Juanicipio gesehen haben!

Das Unternehmen ist schuldenfrei und verfügte am Ende des zweiten Quartals über 97 Mio. USD in bar. MAG kündigte ein normales Emittentenangebot an, das Rückkäufe von bis zu 10% des Streubesitzes ermöglicht. Das Unternehmen hat jedoch noch keine Aktien zurückgekauft, es wird erwartet, dass MAG das Rückkaufprogramm im letzten Quartal nutzen wird.

70 Prozent von MAG sind im Besitz von Institutionen und 30 Prozent im Streubesitz, so das Unternehmen.

Zu den größten institutionellen Anteilseignern zählen laut dem Unternehmen der Juanicipio-Betreiber Fresnillo Plc. mit 9 %, BlackRock Investment Management (UK) Ltd. mit 10,8 %, Van Eck Associates Corp. mit 9 %, First Eagle Investment Management LLC mit 6,2 % und Sprott Asset Management LP mit 3 %.

Darüber hinaus verfügt MAG über ein erweitertes Explorationsprogramm, das auf mehrere potenzielle Ziele sowohl bei Juanicipio als auch beim 100 % Earn-in-Projekt Deer Trail in Utah abzielt.

Bohrungen und Exploration

Während des Quartals wurden fast 11.000 Meter an unterirdischen Infill-Bohrungen abgeschlossen, um die kurzfristige Mineralisierung zu verbessern. Zudem wurden etwa 4.500 Meter an Oberflächenbohrungen durchgeführt, um tiefere Zonen zu erweitern und die Canada-Honda-Struktur zu erkunden.

Der Bohrplan für 2024 in Huana Cipio sieht 50.000 Meter vor, darunter 33.000 Meter unterirdisch und 17.000 Meter an der Oberfläche. Darüber hinaus hat das Unternehmen bei seinem Deer Trail-Projekt die Phase vier der Bohrungen eingeleitet, die sich auf niedrigere Höhenlagen und vielversprechende Ziele konzentrieren.

MAG Silver steht auf der Expertenliste ganz oben

Gleich neun unabhängige Analystenhäuser empfehlen die Aktie derzeit zum Kauf, das durchschnittliche Kursziel bei 19,38 USD . Das höchste Kursziel für MAG liegt bei 23,50 USD , während das niedrigste Kursziel für MAG bei 15,50 USD liegt.

Das durchschnittliche Kursziel stellt ein prognostiziertes Aufwärtspotenzial von 42,36 % gegenüber dem aktuellen Kurs dar.

Quelle: Wallstreet Journal

Eine attraktive Möglichkeit vom steigenden Silberpreis zu profitieren

Die Anziehungskraft des Silbers ist weiterhin ungebrochen und MAG Silver reitet auf dieser Welle mit kürzlich vorgelegten soliden Finanzergebnissen und nach oben korrigierten Prognosen für das Gesamtjahr.

Das Unternehmen besitzt einen bedeutenden Anteil an einer der vielversprechendsten Silberminen der Welt und hat die Exploration strategisch in den Mittelpunkt seiner Expansionspläne gestellt.

Dieser Ansatz, kombiniert mit einem starken Cashflow und dem Fehlen langfristiger Schulden, zeichnet ein vielversprechendes Bild für die Zukunft des Unternehmens.

Für Anleger, die erwägen, einige Edelmetalle in ihr Portfolio aufzunehmen, könnte MAG die Gelegenheit sein, nach der Sie gesucht haben.

Wir wünschen Ihnen wie immer viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Auch bei MAG Silver werden wir die Entwicklungen bei weiterhin genau verfolgen und über die neuesten Fortschritte berichten.

Besuchen Sie www.magsilver.com um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.





Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Interessenskonflikte

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Premier American Uranium wurden Vermittler, Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

