Radio Fuels Energy Corp. und NV King Goldlands Inc. gaben bekannt, dass sie am 26. August 2024 eine definitive Vereinbarung abgeschlossen haben, wonach Radio Fuels alle ausgegebenen und ausstehenden Aktien von NV King erwerben wird. Der Unternehmenszusammenschluss wird im Rahmen eines gesetzlich vorgeschriebenen Arrangement-Plans durchgeführt, bei dem alle ausstehenden NV King-Aktien gegen Stammaktien von Radio Fuels getauscht werden. Nach Abschluss der Transaktion werden die Aktionäre von NV King 40% der ausgegebenen und ausstehenden Aktien von Radio Fuels halten.



Die jeweiligen Boards of Directors von Radio Fuels und NV King haben dem Arrangement Agreement und den Bedingungen der Transaktion einstimmig zugestimmt. Die wichtigsten Bedingungen für den Abschluss der Transaktion sind die Genehmigung des Arrangement-Plans durch die Aktionäre von NV King, die Genehmigung durch den Obersten Gerichtshof von British Columbia und die Genehmigung durch die Canadian Securities Exchange. Der Zusammenschluss soll voraussichtlich im viertel Quartal dieses Jahres abgeschlossen werden.



NV King ist nach Nevada Gold Mines (Barrick/Newmont) und Kinross Gold der drittgrößte Inhaber von Mineralrechten im Bundesstaat Nevada.



Das Unternehmen ist ein Junior-Rohstoffunternehmen, das sich auf Beteiligungen an Uran und anderen Rohstoffen durch Investitionen, Akquisitionen, Exploration und Entwicklung von Projekten und Unternehmen konzentriert.



