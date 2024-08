Ermöglicht KI-gestütztes personalisiertes Lernen und Studentenunterstützung im großen Maßstab

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, gab heute bekannt, dass die Western Governors University (WGU) die größte gemeinnützige, kompetenzbasierte Online-Hochschule in den Vereinigten Staaten die Aera Decision Cloud-Plattform ausgewählt hat, um eine branchenweit erste Decision Intelligence-Lösung für skalierbare, personalisierte Studentenbetreuung zu entwickeln. Mit Hilfe der Entscheidungsfunktionen der Plattform wird die WGU dazu beitragen, Gerechtigkeitslücken zu schließen, die Abschlussquoten der Studenten zu erhöhen und die Abschlussquoten im Hochschulbereich zu verbessern.

"Ich freue mich sehr darüber, Decision Intelligence-Funktionen in den Hochschulbereich zu bringen", sagte Joe Dery, Vice President und Dean, Western Governors University School of Technology. "Wir können jetzt die Entscheidungsmodellierung mit einer digitalisierten Karte des Studienverlaufs und den richtigen KI-Techniken kombinieren, um die Ergebnisse frühzeitig vorherzusagen und den Lehrkräften die Möglichkeit zu geben, auf individueller Ebene einzugreifen, um den Studienerfolg zu maximieren. Dies ist ein großer Schritt nach vorn bei der Nutzung von KI, um die Ergebnisse zu verbessern, wobei die menschliche Entscheidungsfindung im Vordergrund steht."

Da 74 der rund 176.000 Studenten der WGU aus einer oder mehreren unterversorgten Bevölkerungsgruppen stammen, ist die WGU bestrebt, die Abschlussquoten zu verbessern und die Chancengleichheit zu erhöhen. Nach Angaben der WGU sind die Studiengebühren ein Hauptgrund dafür, dass viele Studenten das College vor dem Abschluss verlassen, aber auch andere Gründe wie nachlassende Motivation, Probleme mit dem Zeitmanagement, konkurrierende Lebensaufgaben und eine Veränderung des Schwerpunkts. Die WGU-Forschung zeigt, dass ein rechtzeitiges Eingreifen der Lehrkräfte den Erfolg der Studenten verbessert, insbesondere bei Studenten, die akademische Schwierigkeiten haben.

Durch die Implementierung eines Decision Intelligence-Ökosystems angetrieben von Aera Technology kann die WGU ihre Dozenten bei der persönlichen Betreuung unterstützen, indem sie Studenten mit Schwierigkeiten identifiziert und die Art der Betreuung und des Unterrichts bestimmt, die erforderlich ist, um sie angesichts der verfügbaren Ressourcen wieder auf den richtigen Weg zu bringen. Die Aera Decision Cloud-Plattform wird empfohlene Maßnahmen identifizieren, generieren und automatisieren, die es den engagierten Lehrkräften der WGU ermöglichen, den Studenten die rechtzeitige und gezielte Unterstützung zukommen zu lassen, die sie benötigen, und die Studenten an kritischen Punkten ihres Bildungsweges auf relevante Weise einzubinden, um die Abschlussquoten zu verbessern.

"Aera ist führend im Bereich Decision Intelligence und bietet uns die Entscheidungsmöglichkeiten, die wir brauchen, um das Versprechen der Hochschulbildung neu zu beleben", sagte Jennie Sanders, Vice President of Instruction, Western Governors University. "Es gibt viele Projekte, die sich auf den Einsatz von KI in der Hochschulbildung konzentrieren, aber wir konzentrieren uns auf etwas Grundlegenderes bessere Entscheidungen auf individueller Ebene zu ermöglichen, um den Abschluss, die Rendite und gerechte Ergebnisse für unsere Studenten in großem Umfang zu fördern."

Fred Laluyaux, CEO von Aera Technology, sagte: "Wir sind stolz darauf, marktverändernde KI-Innovationen zu ermöglichen, die den menschlichen Erfolg in der Hochschulbildung fördern. In Zusammenarbeit mit dem Team der Western Governors University demonstrieren wir die erstaunliche Leistung von Decision Intelligence und ihre Fähigkeit, sinnvolle Ergebnisse für Studenten und Dozenten zu erzielen und neue Meilensteine für KI und menschliche Teams zu erreichen."

Über die Western Governors University

Die gemeinnützige Western Governors University (WGU) wurde 1997 von 19 US-Gouverneuren mit dem Ziel gegründet, den Zugang zu einer qualitativ hochwertigen und erschwinglichen Hochschulbildung zu verbessern. Sie betreut heute landesweit mehr als 175.000 Studenten und hat mehr als 380.000 Abschlüsse an fast 340.000 Absolventen in allen 50 Bundesstaaten vergeben. Als führende kompetenzbasierte Universität des Landes treibt die WGU die Innovation voran und wurde vom Weißen Haus, von Staatsoberhäuptern, Arbeitgebern und Studenten als ein Modell anerkannt, das in der postsekundären Bildung funktioniert. In weniger als 30 Jahren hat sich die Universität zu einem führenden Akteur entwickelt, der das Leben von Einzelpersonen und Familien verändert und die Arbeitskräfte vorbereitet, die in der sich schnell entwickelnden Wirtschaft von heute benötigt werden. Die WGU ist von der Northwest Commission on Colleges and Universities akkreditiert, wurde zu einem der innovativsten Unternehmen der Fast Company ernannt und war bereits bei NPR, NBC Nightly News, CNN und in der New York Times zu sehen. Erfahren Sie mehr unter wgu.edu und wgu.edu/impact.

Über Aera Technology

Aera Technology, das Unternehmen für Entscheidungsintelligenz, befähigt globale Unternehmen, intelligentere und schnellere Entscheidungen zu treffen. Seine Plattform für die KI-Entscheidungsautomatisierung, Aera Decision Cloud, lässt sich nahtlos in bestehende Systeme und Datenquellen integrieren, um die Entscheidungsfindung mit Genauigkeit und Geschwindigkeit zu automatisieren und zu skalieren. Aera ist bekannt für seine bewährte, außergewöhnliche Leistung und Wertschöpfung und ist die vertrauenswürdige Wahl von Marktführern in den Bereichen Konsumgüter, Biowissenschaften, Bildung, Chemie und Industrie, Technologie und mehr. Durch die Zusammenarbeit mit Aera bauen Unternehmen nachhaltigere, intelligentere und effizientere Organisationen auf. Erfahren Sie mehr unter www.aeratechnology.com.

